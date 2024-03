Quentin Grimes se tourne déjà vers la saison prochaine

On ne reverra plus Quentin Grimes avec les Pistons pour les deux dernières semaines de cette saison 2023/24. Comme l’a rapporté dans la nuit The Athletic, il continue d’être handicapé par des douleurs qui lui sont provoquées par une blessure au genou contractée en janvier, et qui lui avait fait rater une dizaine de matchs en février et une dizaine d’autres ce mois-ci. Il ne sera toutefois pas opéré, alors que sa contusion est déjà guérie.

La fin d’une troisième année dans la ligue mouvementée pour l’arrière/ailier de 23 ans, qui a notamment été confronté à son premier changement d’équipe à la trade deadline, passant de New York à Detroit dans le cadre du transfert impliquant aussi Evan Fournier, Bojan Bogdanovic ou encore Alec Burks.

Auteur d’une saison à « seulement » 7.0 points de moyenne et 34% à 3-points (contre 11.3 points et 39% à 3-points au cours de la précédente), Quentin Grimes se tourne donc maintenant vers cette intersaison charnière pour lui, puisqu’il sera éligible à une prolongation de contrat chez les Pistons, qu’il disait vouloir aider à acquérir de bonnes habitudes à son arrivée. On ignore quelles seront ses prétentions salariales, mais ses récentes prestations ne plaideront pas en sa faveur, au moment des négociations.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.6 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 Total 168 23 42.8 37.1 77.2 0.5 2.0 2.5 1.6 1.9 0.7 0.7 0.3 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.