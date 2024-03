Darius Garland vacille et les Cavaliers aussi

Particulièrement diminués ce mois-ci, les Cavaliers sont rentrés dans le rang depuis le All-Star Weekend (sept victoires et dix défaites) et encore plus depuis deux semaines (cinq défaites en sept matchs). Cela coïncide avec les blessures de plusieurs de leurs joueurs-clés (Donovan Mitchell, Evan Mobley, Max Strus et Dean Wade) ainsi que les difficultés dans le jeu de Darius Garland.

Irrégulier, le meneur fait les montagnes russes au scoring. Sur ses quatre dernières rencontres (trois défaites), il ne tourne qu’à 16.0 points de moyenne, sans jamais dépasser les 40% d’adresse (36% au shoot, dont 21% à 3-points en moyenne), alors que « Spida » Mitchell a de nouveau rejoint l’infirmerie.

« Nous lui demandons de porter un lourd fardeau » reconnaissait son coach, JB Bickerstaff, en sortie de défaite chez les Wolves. « Nous avons besoin qu’il soit tourné vers l’attaque, qu’il prenne des tirs, qu’il crée pour tout le monde, qu’il soit agressif et qu’il reste lui-même. C’est un lourd fardeau sur ses épaules. »

Un statut à assumer, en attendant des jours meilleurs

En manque d’adresse ces quatre derniers matchs, Darius Garland attire maintenant toute l’attention de ses adversaires, conscients que le salut des Cavs passera d’abord par lui. Surtout qu’il ne peut pas se cacher, avec son statut de All-Star (2022) et de joueur le mieux payé de l’effectif (34 millions de dollars)…

« Il doit juste continuer de se battre » lui conseille Caris LeVert, qui fait de son mieux pour l’épauler (environ 19 points, 9 passes, 5 rebonds et 2 interceptions de moyenne depuis quatre matchs). « On nous demande à tous d’en faire un peu plus en ce moment. On le sait. C’est le basket. Il faut essayer de s’améliorer et apprendre à travers cela. Nous savons que ce ne sera la norme pour le reste de la saison. »

Sous-entendant que les absents du moment finiront par revenir dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Ce qui ne pourra que bénéficier à Cleveland. Et à Darius Garland donc, le principal dépositaire du jeu des Cavaliers et qui doit à la fois scorer et créer pour ses coéquipiers.

« Nous ne pouvons pas demander à une seule personne de combler le vide laissé par tous les gars que nous ne pouvons pas avoir » souligne en tout cas JB Bickerstaff. « Tout le monde doit juste se donner un peu plus. C’est à chacun de le faire, à ce stade. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.7 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 45 33 45.2 37.8 83.2 0.5 2.0 2.5 6.4 1.7 1.3 3.1 0.1 18.7 Total 295 34 44.9 38.6 86.4 0.5 2.1 2.6 6.7 1.8 1.2 3.1 0.1 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.