Que va faire Bronny James alors que sa saison est terminée ?

Comme Maxime Raynaud avec Stanford, Bronny James ne participera pas à la « March Madness ». Jeudi soir, USC s’est lourdement inclinée face à Arizona en quart de finale du tournoi de la Pac-12, et la saison des Trojans est d’ores et déjà terminée. Une défaite de 21 points, symbole d’une saison ratée pour l’ambitieuse université de Californie du Sud.

La question est de savoir, désormais, si on reverra Bronny en NCAA ou s’il va s’inscrire dans la Draft. En raison de son malaise cardiaque, il n’a débuté sa saison qu’en décembre, et ses 25 matches n’ont pas impressionné les scouts puisqu’il termine sa saison freshman avec 4.8 points, 2.8 rebonds et 2.1 passes de moyenne. Le tout à 37% aux tirs, 27% à 3-points et 68% aux lancers-francs.

Alors que certains l’imaginaient drafté dès cette année, c’est clairement devenu compliqué.

« C’est à lui de décider » avait répondu LeBron James à propos de l’avenir de son aîné. « C’est au gamin de choisir. Évidemment, nous allons étudier toutes les options, et on le laissera prendre sa décision. »

Une inscription pour tester sa cote ?

Pour l’instant, c’est le plus grand des mystères pour la simple et bonne raison que Bronny James ne s’est pas adressé à la presse depuis… son premier match en décembre. Jeudi, alors qu’il s’agissait de son dernier match, il n’a pas répondu aux questions des journalistes.

Le seul à s’exprimer, c’est son agent, Rich Paul. Voici ce qu’il déclarait à propos de la place de Bronny dans la Draft. « J’apprécie tout autant qu’un jeune joueur soit sélectionné par une « lottery team » que le fait de l’intégrer dans la bonne équipe et dans la bonne situation pour se former ». En clair, si Bronny devait être drafté, ou recruté par une franchise via un éventuel « two-way contract », la priorité sera donnée aux qualités de formateur du coach et du staff.

En l’état, rien n’empêche le fils de LeBron James de s’inscrire à la Draft 2024 pour tester sa cote, puis éventuellement de retirer sa candidature si on lui fait comprendre qu’il est trop juste.