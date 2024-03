Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, machine à triple-double et défenseur « sous-estimé »

« Soyons honnête, on a été horrible en première mi-temps. » Le constat est de Mike Malone et ne semble pas trop exagéré au regard de la première période livrée par Nikola Jokic et sa bande, menée de 22 points dans le second quart-temps face à une équipe des Raptors privée de plusieurs cadres.

« Quand tu es mené de 20 points, il y a probablement la fierté qui rentre en jeu. Tu ne veux pas te faire exploser, surtout à domicile », complète son pivot, qui dit qu’il existe un mot en serbe, « très compliqué à traduire » pour décrire l’état d’esprit des Nuggets à la mi-temps.

Le leader des Nuggets ajoute : « En première mi-temps, ils ont beaucoup marqué et on n’a pas défendu. On devait simplement égaler et dépasser leur dimension physique, c’est ainsi qu’on a tourné le match à notre avantage. On s’est battus. Toute l’équipe a montré son caractère aujourd’hui. On n’abandonne pas. »

Les locaux se devaient en effet de réagir en défense après avoir encaissé 68 points lors des 24 premières minutes. Nikola Jokic a montré l’exemple en la matière : six interceptions, son record cette saison, ainsi que deux contres. Dont un important à moins de six minutes de la fin devant Ochai Agbaji qui prenait la ligne de fond.

126e triple-double en carrière

« On a une bonne défense, quand le match est serré, on s’appuie dessus. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais c’était l’un de ces soirs où ils jouent avec beaucoup d’agressivité. On avait toujours un ou deux temps de retard dans la communication, on était plus lent qu’eux en première mi-temps », analyse le Serbe.

Ce dernier a encore signé une ligne de statistique venue de nulle part : 35 points (14/26 aux tirs), 17 rebonds et 12 passes pour 58 d’évaluation ! Son 21e triple-double de l’année, le 126e en carrière.

Mais Mike Malone retiendra aussi qu’il a changé la donne grâce à son investissement défensif. « C’est pénible que les gens critiquent la défense de Nikola parce qu’il ne tourne pas à trois contres par match. Mais les puristes du basket, ceux qui regardent, remarquent qu’il a parmi les meilleures mains de la ligue. Je crois qu’il est dans le Top 5 ou 6 en ballons déviés par match (ndlr : 7e avec environ 3 par match). »

Le technicien ajoute : « Il dévie les passes avec ses pieds, il a fait ce gros contre sur la fin, en montant de manière verticale. Il ne va jamais dépasser un joueur sur le plan athlétique, mais il va être plus malin. Il a une formidable anticipation, de bonnes mains, et je crois que c’est l’un des défenseurs les plus sous-estimés de la ligue. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 62 34 58.3 35.0 82.5 2.9 9.3 12.2 9.2 2.5 1.2 2.9 0.9 26.0 Total 658 31 55.7 34.9 82.8 2.6 8.0 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.