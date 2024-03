Les Nuggets ont tremblé face à l’équipe B des Raptors

Personne n’est à l’abri d’un couac, comme le Heat dimanche face aux Wizards, ou les Warriors face aux Spurs samedi… Après avoir compté jusqu’à 22 points de retard face aux Raptors, les Nuggets sont parvenus à s’éviter l’humiliation d’une défaite à domicile. Ils peuvent remercier leur défense, mais aussi Jamal Murray, auteur de 12 points dans le dernier quart-temps, et l’inévitable Nikola Jokic, avec un énième gros triple-double.

Après un premier quart-temps équilibré, les Raptors se lâchent, et les Nuggets s’endorment. C’est le rookie Gradey Dick qui plante de loin, puis Jalen McDaniels et RJ Barrett secouent le cercle avec des gros dunks.

Il y a des boulevards dans la défense, et les Raptors signent un 11-0 pour prendre le large (45-32). On attend une réaction des Nuggets mais elle ne vient toujours pas, et les Raptors insistent avec toujours Dick à la finition pour donner 20 points d’avance (62-42). En huit minutes, les Raptors viennent de signer un 28-10.

Jamal Murray se régale

Au retour des vestiaires, les Raptors ne faiblissent pas, et c’est Kelly Olynyk qui maintient l’écart (85-64). Il reste 20 minutes à jouer, et les Nuggets n’ont toujours rien montré… C’est finalement Aaron Gordon, bien servi par Kentavious Caldwell-Pope, qui stoppe l’hémorragie. Et d’un seul coup, les Nuggets se mettent à défendre et à courir. Avec la confiance, les shoots en première intention entrent, comme ce 3-points de Jamal Murray pour ramener l’écart sous la barre des 10 points (93-84).

Les Raptors sont submergés par des vagues de Nuggets, et Jamal Murray, intenable et spectaculaire, lance et ponctue un 8-0 pour reprendre les commandes (112-104). Il reste cinq minutes à jouer. RJ Barrett insiste, et il ramène les Raptors à deux unités (121-119). C’est finalement Michael Porter Jr, à 3-points dans le corner, qui repousse définitivement Toronto, pour une victoire finale 125-119.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier duel des frères Porter. Les malheurs des Raptors permettent aux seconds couteaux de se mettre en évidence, et notamment à Jontay Porter. Le petit frère de Michael défiait son aîné pour la première fois en NBA, et il s’en est plutôt bien sorti avec ses 14 points et 5 passes en 22 minutes.

– Comeback de la saison pour Denver. Chaque soir, ou presque, les comebacks de 20 points et plus se répètent, et jamais les Nuggets ne s’étaient imposés cette saison après avoir été menés de 22 points. Ils étaient encore à -21 au milieu du 3e quart-temps, avant que le trio Gordon-Murray-Jokic ne sonne la fin de la récré.

– Des Raptors en voie d’extinction. Manquait à l’appel pour cette rencontre côté Toronto : Scottie Barnes, Chris Boucher, Gary Trent Jr, Immanuel Quickley et Jakob Poeltl !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.