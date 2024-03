La statue de Kobe Bryant a déjà besoin d’être retouchée !

Dévoilée le mois dernier à Los Angeles, à l’entrée de la Crypto.com Arena, la statue de Kobe Bryant va être modifiée sous peu. En effet, il a été rapporté sur les réseaux sociaux qu’elle comportait quelques erreurs typographiques à l’endroit où est imprimée la feuille de match du soir où l’illustre numéro 8 des Lakers a planté 81 points face aux Raptors.

En l’occurrence, il est inscrit « Jose Calderson », « Vom Wafer » et « Coach’s Decicion » à la base de cette statue, au lieu de « Jose Calderon », « Von Wafer » et « Coach’s Decision ». Ce à quoi un porte-parole de la franchise californienne a répondu : « Nous en avons été informés il y a quelques semaines et nous travaillons déjà dessus pour le rectifier rapidement. » Il aura tout de même fallu attendre un mois pour découvrir ces coquilles…

En attendant que ces erreurs typographiques ne soient corrigées, on rappelle que deux autres statues de Kobe Bryant seront érigées à son effigie : une le représentant avec le numéro 24 sur le dos et une avec sa fille Gigi, décédée en même temps que son père. Sans que l’on ne sache, encore, quand se feront ces deux futures cérémonies.

Kobe Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 LAL 71 16 41.7 37.5 81.9 0.7 1.2 1.9 1.3 1.4 0.7 1.6 0.3 7.6 1997-98 LAL 79 26 42.8 34.1 79.4 1.0 2.1 3.1 2.5 2.3 0.9 2.0 0.5 15.4 1998-99 LAL 50 38 46.5 26.7 83.9 1.1 4.2 5.3 3.8 3.1 1.4 3.1 1.0 19.9 1999-00 LAL 66 38 46.8 31.9 82.1 1.6 4.7 6.3 4.9 3.3 1.6 2.8 0.9 22.5 2000-01 LAL 68 41 46.4 30.5 85.3 1.5 4.3 5.9 5.0 3.3 1.7 3.2 0.6 28.5 2001-02 LAL 80 38 46.9 25.0 82.9 1.4 4.1 5.5 5.5 2.9 1.5 2.8 0.4 25.2 2002-03 LAL 82 42 45.1 38.3 84.3 1.3 5.6 6.9 5.9 2.7 2.2 3.5 0.8 30.0 2003-04 LAL 65 38 43.8 32.7 85.2 1.6 3.9 5.5 5.1 2.7 1.7 2.6 0.4 24.0 2004-05 LAL 66 41 43.3 33.9 81.6 1.4 4.5 5.9 6.0 2.6 1.3 4.1 0.8 27.6 2005-06 LAL 80 41 45.0 34.7 85.0 0.9 4.4 5.3 4.5 2.9 1.8 3.1 0.4 35.4 2006-07 LAL 77 41 46.3 34.4 86.8 1.0 4.7 5.7 5.4 2.7 1.4 3.3 0.5 31.6 2007-08 ★ LAL 82 39 45.9 36.1 84.0 1.2 5.2 6.3 5.4 2.8 1.8 3.1 0.5 28.3 2008-09 LAL 82 36 46.7 35.1 85.6 1.1 4.1 5.2 4.9 2.3 1.5 2.6 0.5 26.8 2009-10 LAL 73 39 45.6 32.9 81.1 1.1 4.3 5.4 5.0 2.6 1.6 3.2 0.3 27.0 2010-11 LAL 82 34 45.1 32.3 82.8 1.0 4.1 5.1 4.7 2.1 1.2 3.0 0.2 25.3 2011-12 LAL 58 39 43.0 30.3 84.5 1.1 4.3 5.4 4.6 1.8 1.2 3.5 0.3 27.9 2012-13 LAL 78 39 46.3 32.4 83.9 0.9 4.7 5.6 6.0 2.2 1.4 3.7 0.3 27.4 2013-14 LAL 6 30 42.5 18.8 85.7 0.3 4.0 4.3 6.3 1.5 1.2 5.7 0.2 13.8 2014-15 LAL 35 35 37.3 29.3 81.3 0.7 4.9 5.7 5.6 1.9 1.3 3.7 0.2 22.3 2015-16 LAL 66 28 35.8 28.5 82.6 0.6 3.1 3.7 2.8 1.7 0.9 2.0 0.2 17.6 Total 1346 36 44.7 32.9 83.7 1.1 4.1 5.2 4.7 2.5 1.4 3.0 0.5 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.