Bam Adebayo, dans le dur mais pas dans le doute

Tout semblait se passer comme prévu pour Bam Adebayo et le Heat contre les Wizards dimanche. Les Floridiens menaient sans véritablement forcer de six points au repos, avec un bon début de match de Bam Adebayo, à 10 points à 5/9 au tir, assortis de huit rebonds. Et puis tout s’est écroulé pour Miami, renversé dans le dernier quart-temps par un des cancres de la ligue. Une fin de match durant laquelle Bam Adebayo s’est montré particulièrement timide, ne tentant qu’un seul tir, à l’image d’une période compliquée pour le joueur. Et son équipe en pâtit, avec un troisième revers consécutif en plein sprint final en vue des playoffs.

S’il a conclu sa soirée avec un double-double costaud à 16 points et 16 rebonds, son impact sur le match n’a pas été à la hauteur des attentes. Pour Bam Adebayo, cette semaine manquée après deux sorties sans relief contre les Mavs (14 points à 5/14) puis contre le Thunder (5 points à 1/9) n’est pas une première. La régularité était même un de ses principaux axes de progression ces deux dernières saisons. « Je vais avoir des hauts et des bas dans la saison, mais cela fait partie du jeu » estime le joueur All-Star dans des propos rapportés par le Sun Sentinel.

« Si vous vous cachez, cette mauvaise période va vous détruire »

Avec l’expérience, Bam Adebayo a développé sa manière de mettre fin à ces phases plus compliquées : insister, encore et toujours, jusqu’à ce que les performances et l’adresse reviennent.

« Les années passées, je serais resté dans ma carapace, à me dire ‘Ce soir, je ne joue qu’en défense’. Si vous vous cachez, cette période va vous détruire. Donc je dois juste rester agressif, toujours prendre les tirs que je prends habituellement, continuer d’aller dans la peinture. »

Cela avait bien fonctionné pendant la première période contre Washington, avant que le Heat ne tombe dans le piège du match de séries proposé par son adversaire et que Bam Adebayo ne disparaisse de nouveau. Lors des trois défaites du Heat, le pivot tourne à seulement 11.7 points, soit huit points de moins que sa moyenne de la saison, avec des pourcentages loin de ses standards : 35?1% au tir, 50% aux lancers-francs.

« C’est marrant, pendant des années on me disait : ‘Mais pourquoi tu continues de shooter ?’ Maintenant, on me dit que je suis dans le creux de la vague parce que je continue de shooter. Je dois juste trouver mon rythme. Une fois que je l’aurai récupéré, je pense qu’on sera sur la bonne voie. »

38% de victoires quand il tire en-dessous de 50%

Pour cela, le Heat va aussi devoir s’ajuster à des adversaires qui préfèrent de plus en plus fréquemment s’arcbouter autour de la raquette pour limiter les performances de Jimmy Butler et de Bam Adebayo, quitte à prendre le risque de se faire punir par un autre joueur de l’effectif floridien.

Gardé de plus près et plus loin de sa zone de confort, l’ancien de Kentucky pèse moins sur le jeu. « On doit voir ça à la vidéo, et regarder comment on peut corriger ça. On doit plus être dans le rythme quand on commence à voir ce type de défense, on doit commencer à transférer le ballon de l’autre côté du terrain, à voir des gars couper dans le dos de la défense. Parce que quand vous commencez à attirer toute l’attention, les défenseurs vont forcément se focaliser sur le ballon. Donc en tant que leader offensif, vous vous devez de créer du jeu. »

La fin de saison de Miami dépend en partie de son intérieur. Le Heat est à 8 victoires pour 13 défaites quand Bam Adebayo est sous les 50% au tir cette saison, 22-11 quand il réussit au moins la moitié de ses tentatives. Bam Adebayo et les siens ont quatre jours pour se remettre à l’endroit avant un remake des Finals face à Denver.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 54 35 50.8 7.1 76.1 2.3 8.1 10.4 4.0 2.4 1.1 2.4 1.0 19.9 Total 472 30 54.6 11.8 75.6 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.