Les Kings toujours forts avec les forts et faibles avec les faibles

Ils avaient frôlé la correctionnelle face aux Spurs. Cette fois, les Kings n’ont pas évité le couperet. Face aux Rockets, les Californiens ont dominé la première période avant de craquer en troisième quart-temps et de finalement s’incliner.

Encore une fois, les joueurs de Mike Brown montrent des limites face aux petites équipes quand ils sont très solides et concentrés face aux meilleures formations de la ligue. Avec ce revers, ils manquent la passe de trois. Dans cette dernière ligne droite avant les playoffs, ça peut coûter cher.

« On a trop gardé le ballon. Dès qu’un deuxième défenseur se présente, il faut lâcher la balle », demande Mike Brown. « On a des joueurs talentueux, capables de marquer et de faire des différences, mais il faut avoir la discipline de se dire qu’il faut faire la passe. Le joueur ne marquera pas, ne fera pas la passe décisive mais ça déclenchera un effet domino. On en a parle, on s’entraîne pour ça. On l’a déjà fait. Mais depuis cinq matches, c’est moins bien, ça saute aux yeux. On doit être meilleur, surtout contre des équipes qui protègent leur cercle. »

Les Kings occupent la septième place de la conférence Ouest, juste derrière les Suns et juste devant les Mavericks. Pour aller chercher une place dans le Top 6 et éviter ainsi le « play-in », il va falloir prendre les petits matches. Il y aura notamment un enchaînement avec Memphis, Toronto et Washington entre le 18 et le 21 mars.

« On sait qu’on doit être meilleur », affirme De’Aaron Fox. « On peut parler de se mettre au niveau de la compétition en face de nous, on doit être plus régulier, peu importe l’équipe en face. Après, en playoffs, on va jouer des grosses équipes, donc on peut voir le bon côté des choses. »

Avant ces trois matches très abordables, les Kings devront affronter les Bucks, les Lakers et les Knicks cette semaine. Et il y aura aussi deux rencontres de suite, très importantes pour les playoffs, face aux Mavericks dans deux semaines.