Deux matches en moins de 24 heures, Kawhi Leonard et Paul George restent au frigo

Les fans des Clippers en France, mais pas que, ont sans doute été déçus. Alors qu’un choc avec les Bucks était visible très tôt, à 20h, dans nos contrées, Kawhi Leonard et Paul George n’étaient pas en tenue. Et c’est justement l’horaire de ce match qui explique ces deux forfaits.

Les joueurs de Tyronn Lue avaient joué samedi à 13h, heure locale (22h en France) et ils rejouaient donc dimanche à 12h à Los Angeles (20h chez nous). Moins de 24h après donc, et même 22 heures après très exactement puisque les États-Unis sont passés à l’heure d’été dans la nuit de samedi à dimanche, en perdant une heure.

« C’est extrême, vraiment », remarque le coach des Clippers face à ce calendrier. « Voilà pourquoi on est impatient de rejoindre l’Intuit Dome et d’avoir notre chez nous la saison prochaine. »

Car si les Clippers ont été obligés de jouer deux fois l’après-midi en moins de 24h, c’est à cause du compagnonnage avec les Lakers pour le partage de la Crypto.com Arena. Anthony Davis et sa bande affrontaient les Wolves après le match de Kawhi Leonard et compagnie.

« C’est affreux », commente Doc Rivers, ancien coach des Clippers qui a connu les difficultés du calendrier avec les Lakers. « On a fait deux ou trois de ces back-to-back l’après-midi par an. Ce n’est pas naturel. On s’y habitue, mais ce n’est pas normal. »

Paul George, touché au genou, avait joué 40 minutes face aux Bulls, soit deux de plus que Kawhi Leonard, qui a ressenti une douleur à l’aine. Le prochain match des Clippers est mardi soir, contre les Wolves, qui restent ainsi à Los Angeles.