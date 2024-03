Le GM des Pistons chahuté par un spectateur

Il n’y a pas que sur le terrain que le ton est monté samedi soir, lors de la rencontre entre Detroit et Dallas, marquée par le sixième triple-double de suite de Luka Doncic avec au moins 30 points inscrits. ESPN a en effet rapporté qu’un incident s’était produit au cours de la rencontre, impliquant un fan et le GM des Pistons Troy Weaver.

Si Troy Weaver n’a fait aucun commentaire, c’est un témoin proche de la scène, Jeff Calloway, abonné aux Pistons, qui a raconté le déroulement de l’incident, qui s’est produit en deux parties.

« L’homme qui a été impliqué dans l’incident, qui portait un tee-shirt des Red Wings, s’est approché et a pointé du doigt le tableau d’affichage plus tôt dans le match. Troy Weaver a simplement haussé les épaules et a dit ‘OK’, et le gars est retourné s’asseoir », a expliqué Jeff Calloway. « Puis, lorsque Jalen Duren a été expulsé, le gars est revenu et lui a dit qu’il était nul dans son travail. Ensuite, Troy Weaver a dit au fan qu’il devait partir et c’est à ce moment-là que la sécurité s’est rapprochée ».

Le fan en question a ensuite été escorté hors de la zone où se trouvait Troy Weaver. La fin de l’altercation a été filmée et s’est retrouvée sur les réseaux sociaux, le fan expliquant que le GM « l’a menacé »…

Acte isolé ou reflet du mécontentement grandissant des fans locaux ? On peut tout de même rappeler le bilan de Troy Weaver depuis sa promotion au poste de GM des Pistons il y a bientôt quatre ans : 70 victoires, 229 défaites. Même si l’équipe offre un visage un peu plus compétitif depuis plusieurs semaines, cette saison a été ponctuée d’un triste record avec 28 revers consécutifs. Et les Pistons sont derniers, avec 10 victoires pour 53 défaites.