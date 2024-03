Novak Djokovic, le premier fan de Nikola Jokic

Les Nuggets et les Lakers avaient un spectateur de marque, au premier rang de leur duel, il y a quelques jours.

Avant le début du tournoi d’Indian Wells, Novak Djokovic a ainsi effectué un petit crochet par Los Angeles pour voir LeBron James inscrire son 40 000e point, et surtout pour voir son ami Nikola Jokic dans un match NBA.

« Ce qu’il a réalisé, non seulement pour le basket serbe mais aussi pour le basket européen en général, c’est incroyable » explique le tennisman. « Il a réécrit les livres d’histoire ces trois dernières années, et il continue. Il est dans ses meilleures années. Il est le meilleur. Nous sommes tellement fiers de lui. Je suis un grand fan, de tout ce qu’il fait. Nous n’avons pas beaucoup d’athlètes comme lui dans l’histoire (de la Serbie). Et il n’a pas fini… »

Pour Ogi Stojakovic, assistant serbe aux Nuggets, c’est incroyable de voir deux compatriotes ainsi au sommet.

« Vous avez le meilleur joueur de tennis du monde, et le meilleur basketteur du monde, selon moi » explique-t-il au Denver Post. « Ils se soutiennent. C’est vraiment cool. On peut être fier d’être une petite part de tout ça. »

Les deux hommes s’étaient ainsi déjà retrouvés à Belgrade, pour fêter la belle et surprenante médaille d’argent de la Serbie à la dernière Coupe du monde, acquise sans Nikola Jokic.

« C’est incroyable. On parle de potentiellement, et je sais que c’est un sujet très discuté, du plus grand joueur de tennis de l’histoire » continue Mike Malone. « L’un des plus grands athlètes de tous les temps… Mais ce qui m’a vraiment frappé lorsque je suis allé lui parler, c’est à quel point il était agréable, à quel point il connaissait notre équipe, à quel point il était élogieux sur ce que nous faisons et de la façon dont nous jouons, et à quel point il était conscient de toutes les fois où je suis allé en Serbie et de ce que cela représentait pour leur pays, son pays. »

S’ils ne sont pas forcément des amis proches, car ils se sont croisés assez tard, Novak Djokovic et Nikola Jokic ont néanmoins suivi leurs trajectoires respectives. Des prouesses parallèles forcément remarquables.

« Nous avons toujours suivi nos carrières respectives, en se respectant et en s’admirant », détaille le « Djoker ». « Maintenant, je pense que plus le temps passe, plus nous nous apprécions l’un l’autre et plus nous apprécions ce que nous faisons professionnellement. En privé aussi, ça fonctionne entre nous. Comme moi, il est très attaché à sa famille. Il est très proche de sa famille, de ses origines, de son pays, de sa ville. Et il est évidemment très important de ne jamais oublier d’où l’on vient. Il a atteint le sommet de l’un des sports les plus importants au monde et il est l’un des athlètes les plus reconnus au monde. C’est incroyable qu’il vienne de Serbie ».

À Los Angeles, le recordman du plus grand nombre de titres en simple en Grand Chelem (24) a ainsi pu voir Nikola Jokic dominer en « live », notamment dans le « money-time ». Dans un effort collectif passionnant à ses yeux.

« Incroyable. C’est incroyable de voir comment il a élevé son niveau de jeu au moment le plus important. Et toute l’équipe. Nous savons tous à quel point il est bon, nous savons tous de quoi il est capable et nous savons tous qu’il peut marquer 50 points à chaque match. Mais il choisit de ne pas le faire parce qu’au bout du compte, c’est un travail d’équipe. C’est un sport d’équipe. Et ils jouent tous ensemble avec une grande alchimie. La façon dont ils communiquent sur le terrain fait d’eux une équipe formidable. Et c’est une famille. J’adore cela » conclut un Novak Djokovic avec des étoiles dans les yeux. « Je viens d’un sport individuel, c’est donc différent. Pour moi, voir cette dynamique de relations, de communication, la façon dont ils élèvent le jeu de chacun et s’encouragent les uns les autres, c’est tout simplement incroyable. Dans les trois dernières minutes, ils ont juste accéléré pour remporter une victoire de 10 points. C’est tout simplement impressionnant. C’est impressionnant à voir. C’est pour cela qu’ils sont champions NBA. Et j’espère qu’ils gagneront une autre bague ».