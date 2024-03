Le Madison Square Garden, un avant-goût de playoffs pour le Magic

Ça ne s’est pas très bien passé pour le Magic à New York. Pourtant sur une série de cinq victoires consécutives, et même huit victoires en neuf matchs, Paolo Banchero et ses coéquipiers ont été étouffés (98-74) par les Knicks.

« Le message du coach après le match, c’est que c’était bien pour nous d’avoir dû faire face à ça en tant que groupe » assure pourtant Jonathan Isaac. « On n’a pas pris le meilleur départ et cela nous a mis en difficulté pour le reste du match. Au fil de la rencontre, nous avons appris ce qu’est le basket des playoffs. J’en ai fait l’expérience, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Nous savons comment avancer désormais. »

Clairement, les Knicks ont envoyé un message au Magic, qui les avait battus trois fois cette saison. Pour reprendre leur place dans le Top 4 de l’Est, et parce que les deux équipes pourraient se défier au premier tour des playoffs.

Face à une équipe surmotivée, agressive, physique et un public du Madison Square Garden bouillant, ce jeune groupe d’Orlando a en effet eu droit à un petit avant-goût des playoffs…

Des joutes de fin de saison qu’Orlando (37 victoires – 27 défaites) pourraient retrouver pour la première fois depuis 2020. L’année où les problèmes ont commencé pour Jonathan Isaac, plombé par les blessures tant d’années.

« Ça veut dire que je suis en bonne santé » répond-il lorsqu’on l’interroge sur ses 43 matchs disputés cette saison, son deuxième total en sept ans de carrière. « J’ai hâte de continuer à jouer des minutes dans les grands matchs et de continuer à progresser. Je ne me soucie pas des blessures, du passé, ou de quoi que ce soit d’autre. »