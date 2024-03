Les Knicks ont envoyé un message au Magic

« On a bien joué, du début à la fin ». Ce n’est pas tous les jours que Tom Thibodeau est aussi satisfait de ses joueurs, mais il n’a franchement pas grand chose à leur reprocher. Face au Magic, les Knicks ont signé l’un de leurs meilleurs matches de la saison, face à une formation qui visait le « sweep » après les avoir battus trois fois cette saison. Un succès (98-74) dans les grandes largeurs, et ça faisait 12 ans que les Knicks n’avaient pas encaissé aussi peu de points.

« On a été vraiment agressifs, sur le ballon, sans ballon, sur les rotations… On était vraiment synchronisés » explique Josh Hart. « On était très actifs dans notre carapace, et ça nous a permis de nous projeter et de courir un peu. C’était un grand match de notre part, et face à une formation qui nous avait battus trois fois cette saison, il fallait de la confiance et de l’énergie ».

Face à une formation qui restait sur cinq victoires de suite, et qui les devançait d’une victoire au classement, les Knicks ont pris les coéquipiers de Paolo Banchero à la gorge. Dans le rôle du premier agresseur, Jalen Brunson. On l’avait quitté, mardi soir, sur une jambe, mais il était déjà de retour, et il a fait du Brunson.

« On ne peut qu’avoir du respect pour lui parce qu’il a fait son maximum pour revenir » explique Thibodeau. « Il s’est entraîné deux fois par jour. Il s’est forcé à l’entraînement. Il est arrivé plus tôt, il est reparti plus tard… Il revenait le soir pour les soins… »

Paolo Banchero veut retrouver les Knicks en playoffs

Et puis les Knicks étaient motivés par le classement, et la perspective de retrouver le Magic en playoffs. Il fallait envoyer un message. Paolo Banchero l’a bien ressenti. « Dès l’entre-deux, on pouvait ressentir cette intensité » reconnaît l’ailier-fort All-Star, avant d’évoquer la suite. »

« Il sera intéressant de voir comment tout cela va se dérouler », a déclaré Paolo Banchero, joueur étoile du Magic, qui a terminé avec 23 points vendredi. « La lutte entre les quatrième et huitième places est tellement serrée qu’on ne sait pas comment les choses vont se dérouler lors des 19 derniers matches… Mais il est tout à fait possible que nous les affrontions en playoffs, et ce serait génial de faire une série ici ».

Ce samedi matin, les Knicks ont repris la 4e place, et le Magic redescend à la 5e. La bonne nouvelle pour eux, c’est que le Heat et les Sixers restent sur 2 et 3 défaites d’affilée. Mais tout le monde se tient en deux victoires.