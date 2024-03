À Charlotte, une victoire symbolique pour le nouveau GM

« Nous ne jouons pas des matches à enjeu parce que nous n’allons pas participer aux playoffs ou au play-in, mais ces matches sont tout de même importants parce que nous devons en tirer des leçons ». C’est le message qu’a lancé Steve Clifford à ses joueurs après la victoire face aux Nets. Le coach de Charlotte a raison : ce n’est pas parce que l’équipe n’a plus rien à jouer qu’il faut balancer les rencontres.

D’autant plus qu’un nouveau vice-président vient d’arriver, et que lui pense déjà à la saison prochaine. D’ailleurs, ce succès face aux Nets est symbolique pour Jeff Peterson puisque c’est sa première à la tête de la franchise, mais aussi parce qu’il arrive… de Brooklyn ! Pour Dennis Schroder, qui l’a connu aux Hawks puis aux Nets, les Hornets ont visé juste avec ce dirigeant.

« C’est incroyable de voir tout le travail que les gens ont accompli en dix ans », réagit l’Allemand, à propos du parcours de l’ancien scout des Hawks. « Il était stagiaire et maintenant il est président et GM d’une autre franchise. Il bosse beaucoup, c’est un bon gars, il a une belle personnalité, du réseau… C’est ce qui lui a permis d’en arriver à ce stade. Il va devenir l’un des meilleurs dans cette ligue parce qu’il est tout simplement un être humain formidable, qui s’assure que tout le monde va bien. Il est honnête, ce qui est très important à ce poste, et je pense qu’il va être très bon ».

Un GM proche du terrain

Pour Miles Bridges, auteur de 24 points et 10 rebonds face aux Nets, il y a déjà un effet Peterson. « Il est impliqué. Il vient à tous les entraînements et tous les matchs. Rien que le fait de voir un GM qui se soucie de l’équipe, et qui se montre, ça compte beaucoup » explique-t-il. Un tacle envers Mitch Kupchak, son prédécesseur ?

Pour Dennis Schroder, il n’y a aucun doute à avoir sur cette implication au quotidien, mais aussi sur sa franchise. « Il n’a que 35 ans, et il a obtenu ce poste… Ça en dit long. Et puis je ne connais personne qui dira du mal de lui, car c’est un gars direct mais honnête. En tant que GM ou entraîneur, ces choses-là sont vraiment très importantes de nos jours. À chaque fois que j’ai fait une erreur, il est venu me voir et m’a dit : ‘Eh, Dennis, ce n’était pas bien’. Et il n’avait pas peur du moment ou de le dire ».