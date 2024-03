Steve Kerr déçu de rater Victor Wembanyama

Les Warriors et les Spurs ne se s’étaient pas affrontés depuis le 24 novembre. Depuis, Victor Wembanyama a pris son envol. Le numéro 1 de la dernière Draft est désormais favori pour le titre de rookie de l’année et il vient d’enchainer deux mois de très haut niveau.

Concentré sur ses Warriors qui visent le Top 6 de leur conférence, Steve Kerr nous a avoué qu’il n’a pas trop eu le temps de suivre l’évolution de San Antonio et de sa nouvelle star.

« Pour être honnête avec vous, vu que nous n’avons pas joué les Spurs depuis longtemps, je n’ai pas vu beaucoup de leurs matchs et pour nous préparer au match de ce soir, nous avons regardé leur dernier match qu’il (Victor Wembanyama) n’avait pas joué, » nous a-t-il répondu avant la défaite des Warriors. « Je ne peux pas vous donner une réponse aussi précise que je le voudrais mais de ce que j’ai entrevu ici et là, c’est clair qu’il a du talent plein les mains et comme la plupart des rookies, plus la saison avance plus il devient à l’aise. »

Affronter « une star en devenir »

L’entraineur des Warriors a cependant hâte de voir le phénomène Français en personne en début de semaine prochaine. Il a d’ailleurs pris rendez-vous avec nous pour continuer la conversation sur « Wemby ». « J’espère qu’on pourra l’affronter lundi et j’aurais une meilleure réponse pour vous après le match. C’est toujours intéressant pour le staff et pour nos joueurs de faire face à une star en devenir. »

Steve Kerr, qui a joué quatre saisons à San Antonio entre 1999 et 2003 sous les ordres de Gregg Popovich, est cependant bien placé pour savoir que Victor Wembanyama est dans les conditions idéales.

« Pop’ a tout vu en NBA et pour quelqu’un comme Wembanyama qui est en phase d’apprentissage de la ligue et qui n’a pas beaucoup d’expérience, il n’y a pas meilleur coach que Pop pour lui apprendre les fondamentaux et pour l’aider à s’acclimater à la vie NBA, » nous a-t-il ainsi expliqué pour conclure.

Propos recueillis à San Francisco.