Straight From The Hart

JB Bickerstaff avait prévenu ses joueurs avant la rencontre : pour freiner les Knicks, il faut se concentrer sur Josh Hart. « Il est le cœur et l’esprit de cette équipe, donc notre objectif est d’essayer de le tenir à l’écart du jeu et de ne pas le laisser gagner les ballons qui trainent et nous dominer. Il faut l’empêcher d’aller au rebond parce qu’il fait du bon travail et que son équipe s’en nourrit. »

Malheureusement, les Cavs n’ont pas réussi à freiner l’activité de l’ailier new-yorkais qui signe son 3e triple-double de la saison dans la victoire des Knicks. Le troisième en un mois avec 13 points, 19 rebonds et 10 passes ! C’est aussi lui qui tue la rencontre dans les 90 dernières secondes avec un 3-points dans le corner, puis une interception.

« Certains joueurs rentrent dans un match par un tir. Franchement, personnellement, je le fais avec un rebond défensif, en prenant des rebonds » explique-t-il à propos de son énorme moisson. « Je me sens assez confiant en ce moment. Je me suis donné à fond ces deux, trois, quatre dernières semaines, en revenant aux bases, en revenant dans la rotation. J’ai le sentiment d’avoir bien shooté ce soir, mais c’est davantage en jouant la carte de la dureté que je rentre dans un match ».

L’esprit collectif de Villanova

Alors que son ami et coéquipier Jalen Brunson était sorti sur blessure dès la 40e seconde, Josh Hart n’a pas cherché à en faire trop et il est resté dans son rôle habituel.

« Je n’essaie pas d’être un joueur que je ne suis pas » a-t-il expliqué dans le vestiaire. « Quand un joueur se blesse, il faut trouver une solution. Il faut y aller et jouer notre jeu. » Tout juste s’est-il permis de chambrer Donovan Mitchell après son 3-points libérateur. « C’est un pote, et je lui ai dit qu’il avait une jolie chaîne » se marre-t-il.

C’est ce qu’apprécie Donte DiVincenzo, lui aussi sorti de Villanova comme Jalen Brunson et Josh Hart. « Le truc avec nous, c’est qu’on est accrocheurs. On est soudés collectivement. Il n’y a pas un joueur qui va essayer de se montrer et d’éclipser tout le monde. Notre seul but, c’est de gagner. Et peu importe la manière. »