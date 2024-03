Les Clippers ont gagné un « match à l’ancienne comme en 1985 »

Il restait 13 secondes à jouer lorsque la remise en jeu a été effectuée. Avec 3-points de retard, les Wolves ont logiquement cherché à trouver un panier primé. Karl-Anthony Towns a été servi en tête de raquette, mais n’a pas été en mesure de se créer son tir face à la pression de Terance Mann.

L’intérieur a alors remis le cuir à Anthony Edwards, qui n’a pas non plus pu dégainer de loin. Il est alors parti en dribble devant Paul George pour dunker. Deux points au lieu de trois, et surtout 10 secondes écoulées au chrono. Les Clippers ont joué avec intelligence la toute dernière possession, les Wolves ne parvenant pas à faire faute.

Et les visiteurs ont fini par s’imposer sur le plus petit des écarts, après avoir signé une nouvelle grosse séquence défensive. Avec un cumul de 177 points, et deux formations sous les 90 points, la défense était le thème de la soirée entre deux des meilleures équipes de l’Ouest. « C’était un match très physique. Il y a eu beaucoup de contacts, comme dans un match de playoffs. On a démarré comme il fallait, mais au fil du match, on a eu du mal à obtenir ce qu’on voulait », juge Rudy Gobert.

Moins de 100 points, victoire automatique

Son équipe avait parfaitement entamé la rencontre, en mettant la tête des Clippers sous l’eau pendant une bonne partie du premier quart-temps (30-18). Mais les maladresses et le manque de rythme affiché par les locaux dans le second quart-temps ont permis aux visiteurs de virer en tête au moment de rentrer au vestiaire.

Les 24 minutes ont viré au basket qui n’existe quasiment plus en saison régulière : rugueux, physique, intense… « J’aime la façon dont on a résisté, dont on a continué à défendre. C’était un match à l’ancienne, comme en 1985. Dans l’ensemble, ça a été l’un de nos matchs les plus complets en défense », s’enthousiasme Tyronn Lue, dont l’équipe s’impose systématiquement cette saison lorsqu’elle est limite son adversaire à moins de 100 points (9 succès).

Ses Clippers n’ont pas eu d’autre choix que de défendre fort, pour répondre à l’intensité de la meilleure défense de la ligue. Car les Californiens aussi, ont eu beaucoup de mal à marquer. À l’instar d’un Paul George qui a retrouvé de l’adresse, à mi-distance, dans le dernier quart-temps, au contraire d’un James Harden qui a compensé son 0/10 aux tirs par ses 10 passes décisives.

42-40 en seconde période

« On devait rester dans le coup, ne pas lâcher. Les tirs ne tombaient pas, des deux côtés. On est restés dans le match et on a joué 48 minutes. On ne rentrait pas de tirs. La seule chose qu’on pouvait faire était de leur rendre la tâche difficile », note Paul George.

Mission accomplie car les Wolves ont été limités à 42 points en seconde période, et à seulement 38.8% de réussite sur l’ensemble. Là où les Clippers n’ont marqué que 40 points pour 37,6%…

« C’était un match difficile, aucune des deux équipes ne tire à plus de 40%, mais c’est de ma faute », regrette Chris Finch qui pense qu’il aurait dû prendre un temps-mort sur l’avant-dernière possession, là où Rudy Gobert considère que les Wolves n’étaient « pas toujours sur la même longueur d’onde »

Tyronn Lue, lui, peut jubiler : « Une fois qu’on a ‘switché’ en défense et qu’on est revenu à nos couvertures classiques, sans faire de prises à deux sur Ant’, on a été plus solides. Il s’agit de matchs compliqués qu’il faut gagner. À l’extérieur, marquer 89 points, shooter à 38% et revenir avec une victoire contre une très bonne équipe, cela en dit long sur votre club. »