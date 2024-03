« C’est Vic ». Jeremy Sochan n’a pas eu besoin de beaucoup de mots pour décrire la performance de Victor Wembanyama face aux Pacers. Déjà brillant face au Thunder, le rookie français des Spurs a encore frappé fort avec une ligne de stats ultra complète : 31 points à 11/17 dont 3/4 de loin, 12 rebonds, 6 passes et 6 contres !

« Wemby » a fait étalage de tout ce qui le rend si unique, entre ses contres pour écœurer les attaquants adverses, mais également ses dribbles et sa vision du jeu, avec des passes qui ont fait vibrer le public texan.

Mais Gregg Popovich mettait surtout en avant sa maturité et son calme, l’alien tricolore ayant mis les Spurs sur son dos à chaque fois que les Pacers devenaient menaçants.

Un calme unique pour un jeune joueur

« On voit tous qu’il a du talent. Que ce soit avec un contre, ou un 3-points important. Mais sa qualité la plus unique à son âge, à défaut d’être surprenante, c’est son calme. Que l’action soit bonne ou mauvaise, il reste le même. Ses coéquipiers ont conscience qu’il est extrêmement mature pour son âge. Et il le prouve chaque soir. »

Pour Victor Wembanyama, il s’agit notamment d’envoyer le bon message à ses coéquipiers.

« Chaque équipe a besoin de quelqu’un sur lequel s’appuyer » explique-t-il. « Ça peut être le coach ou les joueurs mais, pour moi, je ne peux pas envoyer d’image négative à mes coéquipiers. Même quand je rate, je ne secoue pas la tête. Je ne veux pas envoyer de mauvais message à mes coéquipiers. Je garde ça pour moi. »

Un moyen de s’aider mutuellement car comme le rappelait Gregg Popovich, « même si Victor est spécial par beaucoup d’aspects, il ne peut pas faire les choses tout seul ». Et il lui faut donc s’appuyer sur le collectif.

« Je veux être un leader par l’exemple, d’abord » conclut le Français. « Je crois autant en ces gars qu’ils croient en moi donc c’est une relation réciproque. On sait ce qu’on a, on sait où on veut aller et on doit se faire confiance mutuellement. Chaque fois que je le peux, je vais essayer d’aider mes coéquipiers. »