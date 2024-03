La blessure de Russell Westbrook relance Bones Hyland

Il a été le grand perdant de l’arrivée de James Harden aux Clippers. Alors qu’il s’attendait à un rôle important cette saison aux Clippers, Bones Hyland est carrément sorti de la rotation après le transfert de « The Beard ».

Depuis le 10 novembre, il n’a ainsi joué que quelques bribes de minutes, restant le plus souvent collé au banc.

La blessure de Russell Westbrook change évidemment la donne. D’ailleurs, alors que le MVP 2017 quittait ses partenaires face aux Wizards, suite à sa fracture de la main, Bones Hyland a bénéficié de son plus gros temps de jeu depuis novembre. Plus de 16 minutes pour terminer le match avec 2 points à 1/7 au tir, mais 7 passes décisives.

« Ça faisait longtemps » a réagi l’ancien des Nuggets. « Mais honnêtement, je suis juste prêt à continuer de contribuer à l’équipe, à construire ces victoires et ce momentum, pour aller là où nous voulons aller. »

Le jeune « combo guard » de 23 ans admet que la saison fut toutefois compliquée à gérer, même s’il remercie justement Russell Westbrook, qui l’a encouragé pendant cette longue période durant laquelle il ne jouait plus.

« Russ a été un super leader pour moi, depuis que je suis ici, et même avant » explique-t-il. « Il a toujours été ce gars avec qui je peux parler… Tout au long de ce processus, il m’a dit de ne pas me laisser abattre, de rester affamé, de continuer à travailler, de continuer à être moi-même et que tout finirait par se mettre en place. »

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.3 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.1 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 20 13 35.4 29.4 83.3 0.2 0.7 0.9 2.0 1.4 0.5 1.2 0.1 6.0 Total 144 18 39.8 36.4 84.9 0.3 2.1 2.4 2.8 1.9 0.6 1.3 0.3 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.