Les Wolves tentent le pari TJ Warren

Revoilà TJ Warren en NBA ! À désormais 30 ans, on ne l’avait plus aperçu dans un effectif depuis la saison dernière, et ses passages chez les Nets puis les Suns, mais The Athletic rapporte que les Wolves ont décidé de le mettre à l’essai en lui offrant un contrat de dix jours.

En carrière, l’ailier frôle les 15 points de moyenne (à 51% au shoot, dont 35% à 3-points) sauf qu’il a perdu de sa superbe depuis 2020, à cause de multiples blessures et rechutes. Au mois de novembre dernier, l’ancien joueur des Pacers espérait bénéficier d’une nouvelle chance dans la ligue.

« Il y a beaucoup d’équipes qui peuvent avoir besoin d’un scoreur en sortie de banc. Je regarde la NBA tous les jours et je cherche à voir si je peux aider des équipes compétitives à franchir un cap, en étant présent des deux côtés du terrain. Je suis fier de vouloir être un « two-way player ». Je sais que beaucoup de gens doutent de mes capacités défensives parce que je marque si facilement. Mais je suis fier des deux côtés du terrain. Il y a certainement beaucoup d’équipes compétitives pour lesquelles je peux avoir une contribution et avoir un impact. »

Profiter à fond de cette nouvelle chance

Ce sont donc les dirigeants de Minnesota qui donnent à TJ Warren la possibilité de montrer qu’il a toujours sa place en NBA. Bien sûr, il y a encore du chemin avant de le revoir s’installer dans la ligue, car une pige de dix jours ne garantit en rien un vrai contrat derrière et il lui faudra en recevoir un deuxième consécutif avant d’être potentiellement signé jusqu’à la fin de saison par sa nouvelle équipe.

Véritable talent offensif aux lacunes défensives certaines, le 14e choix de la Draft 2014 aura pour mission de faire souffler Karl-Anthony Towns et Jaden McDaniels (voire Anthony Edwards) sur les postes 4/3. Comme Chris Finch a l’habitude de s’appuyer sur une rotation resserrée, il lui faudra le convaincre très rapidement.

T.J. Warren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHX 40 15 52.8 23.8 73.7 1.0 1.1 2.1 0.6 1.3 0.5 0.7 0.2 6.1 2015-16 PHX 47 23 50.1 40.0 70.3 1.2 1.9 3.1 0.9 2.0 0.8 0.7 0.3 11.0 2016-17 PHX 66 31 49.5 26.5 77.3 1.9 3.2 5.1 1.1 2.7 1.2 0.9 0.6 14.4 2017-18 PHX 65 33 49.8 22.2 75.7 1.9 3.2 5.1 1.3 2.3 1.0 1.3 0.6 19.6 2018-19 PHX 43 32 48.6 42.8 81.5 0.7 3.3 4.1 1.5 2.8 1.2 1.2 0.7 18.0 2019-20 IND 67 33 53.6 40.3 81.9 1.0 3.2 4.2 1.5 2.8 1.2 1.3 0.5 19.8 2020-21 IND 4 29 52.9 0.0 80.0 0.5 3.0 3.5 1.3 4.0 0.5 1.0 0.0 15.5 Total 332 29 50.7 35.7 78.0 1.4 2.8 4.1 1.2 2.4 1.0 1.0 0.5 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.