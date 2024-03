L’idole de Vasilije Micic ? Steve Nash !

« Ils apprennent à jouer sans le ballon, quand et comment faire des passes. » Au cœur de sa longue sortie contre le système de formation américain, Steve Clifford n’a pas manqué de mettre en avant le sens du jeu inculqué aux jeunes joueurs européens.

Le coach des Hornets compte désormais dans ses rangs un pur produit de cette formation : Vasilije Micic. Le double MVP de l’Euroleague a prouvé pendant des années avec l’Efes Istanbul qu’il était un redoutable attaquant, enchaînant les saisons à 16 points ou plus.

Un shooteur de haut niveau (37% à 3-points en huit saisons européennes) doublé d’un créateur hors pair, avec près de 5 caviars par match. Les Hornets ont plus d’une fois eu l’occasion de s’en rendre compte depuis son arrivée à Charlotte. Avec un plus gros temps de jeu (20 minutes à Charlotte, contre 12 à OKC) et plus souvent le ballon dans les mains que dans l’Oklahoma, le joueur de 30 ans a plus souvent l’opportunité de distribuer.

Alors il distribue. Le meneur de jeu avait donné le ton dès sa première apparition sous son nouveau maillot, avec 18 points et 9 passes face aux Grizzlies, dont quelques merveilles par dessus l’épaule sur le « pick-and-roll » sous les yeux du grand absent, LaMelo Ball.

Très tôt mobilisé sur le « pick-and-roll »

Un jeu à deux qu’il maîtrise à la perfection. « On pratique le ‘pick-and-roll’ dès le plus jeune âge. La capacité à lire dans l’instant est quelque chose que l’on doit posséder naturellement. Nous devons trouver un moyen de jouer contre des gars très athlétiques, comme les Américains. Ils dominent beaucoup physiquement. Vous devez trouver différents moyens de contribuer et l’un d’entre eux est de bien lire le jeu », analyse Vasilije Micic.

Celui-ci, en grandissant, s’est beaucoup inspiré d’un certain Steve Nash, qui n’avait pas lui non plus d’immenses qualités athlétiques. En revanche, le double MVP des Suns était passé maître en matière de lecture du jeu et de création d’espace avec son dribble. Avec à la clé, cinq titres de meilleur passeur de la ligue.

Dans le même registre, Vasilije Micic cite son compatriote Milos Teodosic, mais également Sarunas Jasikevicius, des joueurs au même style de jeu, plus habitués à jouer au sol que dans les airs, si ce n’est pour mettre sur orbite des coéquipiers. Pas beaucoup plus adroit qu’avec le Thunder, le Serbe a ainsi fait grimper sa moyenne à la passe à environ 6 unités avec les Hornets, en plus de ses 8 points de moyenne.

« Pour mon jeu spécifique, la passe est quelque chose que je montre principalement ici parce que c’est un moyen de transition. (En Europe), j’étais aussi un scoreur très agressif et c’est quelque chose qui m’a aidé à être très productif en matière de passes. Il faut trouver un moyen de briser la défense. Il y a beaucoup de couvertures, beaucoup de pièges, ce qui oblige tout le monde à être créatif avec ses capacités de passe. Il n’y a pas autant de jeux en isolation. C’est un type de jeu différent, mais il vous oblige à penser plus vite et à créer à partir des passes », poursuit Vasilije Micic, qui fait des heureux chez les Hornets.

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 40 15 40.6 24.3 76.5 0.1 0.9 1.0 3.4 0.9 0.4 1.2 0.1 4.7 2023-24 * OKC 30 12 40.7 24.4 73.7 0.0 0.8 0.8 2.5 0.7 0.3 1.0 0.1 3.3 2023-24 * CHA 10 23 40.5 24.1 80.0 0.4 1.1 1.5 5.9 1.3 0.6 1.9 0.0 8.7 Total 40 15 40.6 24.3 76.5 0.1 0.9 1.0 3.4 0.9 0.4 1.2 0.1 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.