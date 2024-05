Vasilije Micic brille pour sa première avec Charlotte

Une nouvelle ère a débuté cette nuit à Charlotte avec les premières de cinq nouveaux joueurs arrivés lors de la « trade deadline ». Aux côtés de Seth Curry, Tre Mann, Davis Bertans et Grant Williams, c’est Vasilije Micic qui s’est le plus illustré avec un match à 18 points à 8/13 au tir (dont 2/3 à 3-points) et 9 passes en 26 minutes en sortie de banc, pour aider les Hornets à mettre fin à une série de 10 défaites, face aux Grizzlies (115-106).

Une belle surprise pour la franchise de Caroline du Nord… Et même pour le joueur qui a livré deux records en carrière en NBA pour sa toute première sous ses nouvelles couleurs.

« Je ne m’attendais pas à jouer autant honnêtement », a-t-il confié après la rencontre. « Avec tout ce qui s’est passé pour moi depuis deux jours, ça m’a donné un nouveau coup de boost. En tant que joueur, on veut toujours jouer. C’est la priorité, pour tout le monde je pense. C’est ce dont j’ai essayé de profiter aujourd’hui. Je ne m’attendais pas vraiment à réussir un aussi bon match. Mais au final, avec la victoire, et tout ce nouveau monde sur le parquet, ça nous a donné de la bonne énergie ».

Déjà précieux dans le « money-time »

Steve Clifford lui a ainsi fait confiance pour jouer le « money-time » et le Serbe le lui a bien rendu avec notamment deux layups et un 3-points qui ont contribué à maintenir l’avance des Hornets jusqu’au bout.

Le coach a apprécié la capacité d’adaptation de son meneur, mettant en avant son expérience et son QI basket.

« Toutes ces choses qu’on ne peut pas enseigner », a-t-il déclaré. « Il sait où tout le monde se trouve sur le terrain. C’est un excellent passeur et un bon joueur de pick-and-roll. Et il a de la taille. Il est grand. Certaines de ses passes peuvent être vues par d’autres joueurs, mais ils n’ont pas la capacité de les faire ».

Steve Clifford a également salué l’apport global de ses cinq recrues, avec là aussi du potentiel à développer autour d’un Seth Curry ou un Grant Williams (15 points, 8 rebonds), du tir extérieur avec Davis Bertans (3/5 cette nuit) et de l’intensité sur les postes arrières avec Tre Mann.

Du QI basket à revendre

« Dans cette ligue, on veut avoir des joueurs intelligents, avec un QI élevé. Je pense que nous en avons ajouté un certain nombre. Et puis je pense aussi qu’ils vont apporter une présence de vétérans dans notre vestiaire », a ajouté Steve Clifford.

Pour Vasilije Micic, c’est peut-être un tout nouveau départ pour lui en NBA, même si son rôle est amené à évoluer, notamment lorsque LaMelo Ball reviendra en jeu.

« En ce qui me concerne, c’était un peu inattendu. Mais je suis heureux, parce que de ce que j’ai compris, Charlotte voulait que je vienne. C’est le plus important pour moi. Le principal défi est de m’intégrer à l’équipe. Avec mon expérience ou mes qualités, j’espère pouvoir les aider », avait-il confié lors de sa présentation.

Prochain test dès demain à domicile face à Indiana.

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.7 0.1 7.0 2023-24 * OKC 30 12 40.7 24.4 73.7 0.0 0.8 0.8 2.5 0.7 0.3 1.0 0.1 3.3 2023-24 * CHA 30 27 43.7 29.4 83.9 0.4 1.7 2.1 6.2 1.5 0.7 2.3 0.1 10.8 Total 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.7 0.1 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.