Les Knicks font le point sur leurs nombreux blessés

Les Knicks étaient bien contents de voir arriver la coupure du All-Star Game. Sur les rotules, les joueurs de New York avaient non seulement besoin de souffler, mais aussi de retrouver des forces vives car l’infirmerie était pleine avec les présences de Donte DiVincenzo, Isaiah Hartenstein ou encore Bojan Bogdanovic, pour accompagner Mitchell Robinson, OG Anunoby et Julius Randle.

Les premiers nommés sont tous attendus sur les parquets cette semaine, dès ce jeudi à Philadelphie. « Je m’appuie sur l’entraînement mais on verra comment ils se sentent ce mercredi », précise Tom Thibodeau. « Les trois ont pu s’entraîner ce mardi. »

Ce qui n’est pas le cas pour Julius Randle. On l’a vu, l’intérieur n’a pas participé au match des étoiles, victime d’une luxation de l’épaule droite. Il allait être éloigné des parquets au moins trois semaines. On y est, où en est-il ?

Où en sont OG Anunoby et Mitchell Robinson ?

« Il va bien globalement. Il n’a pas reçu le feu vert pour s’entraîner mais il coche toutes les cases », répond le coach. « Il bouge bien. Il prend les choses au jour le jour, fait ce qu’on lui demande. Il travaille deux fois par jour. »

Toujours très peu loquace dès qu’il est interrogé sur une éventuelle opération de son All-Star – « je n’ai rien entendu d’autre que le fait qu’il réalise de bons progrès » -, Tom Thibodeau reste patient. « C’est plus une décision pour les dirigeants. On aura une meilleure vision des choses la semaine prochaine », annonce l’entraîneur.

Pour OG Anunoby, il faudra attendre le mois de mars pour en savoir plus. Présent en conférence de presse, l’ailier espère être prêt pour les playoffs.

Quant à Mitchell Robinson, l’objectif est toujours qu’il retrouve l’entraînement après le All-Star Game.