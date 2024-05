Accident de la route : Haywood Highsmith poursuivi en justice par le conducteur amputé

Le retour à la compétition s’annonce particulier pour Haywood Highsmith. Impliqué dans un accident de la route il y a deux semaines, le joueur du Heat vient d’apprendre qu’il était poursuivi en justice par le conducteur qu’il a percuté, et qui a dû se faire partiellement amputé de la jambe après les faits.

Selon TMZ, le jeune homme de 21 ans a intenté cette action en justice en fin de semaine dernière en Floride, mettant en cause la conduite du joueur NBA, et sa vitesse excessive. Selon le rapport de police, même s’il n’avait ni bu ni fumé, l’ailier-fort floridien conduisait un peu plus vite que la limite de vitesse (72 km/h au lieu des 64 km/h autorisés) quand il a percuté, à 23h30, heure locale, le véhicule d’une femme, en panne sur la route et feux éteints.

On ne connaît pas le montant exact des dommages réclamés, mais cela devrait se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers de dollars. L’avocat du jeune homme, Manuel Dobrinsky, a déclaré cette semaine que son client était toujours en convalescence à l’hôpital, « avec un très long chemin de rééducation devant lui ».

En parallèle, sa famille a lancé une campagne GoFundMe pour couvrir les frais médicaux. Dans ce document, il est rappelé que ce 7 février, le jeune homme, en rentrant du travail, était venu aider une femme bloquée sur le bas-côté avec un véhicule en panne, à moins de 10 minutes de son domicile. Quand une autre voiture (celle de Haywood Highsmith) les a percutés, coinçant la victime entre les deux véhicules et lui causant de graves blessures.

Outre la perte de sa jambe droite, sa famille assure qu’il a subi une fracture de la jambe gauche et une luxation de l’épaule gauche. Environ 30 000 dollars avaient été récoltés à l’heure de ces lignes, sur les 100 000 dollars espérés.

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 5 8 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2021-22 MIA 19 9 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3 2022-23 MIA 54 18 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4 2023-24 MIA 66 21 46.5 39.6 63.9 1.0 2.2 3.2 1.1 1.8 0.8 0.5 0.5 6.1 Total 144 18 44.3 36.8 53.5 0.9 2.1 3.0 0.8 1.5 0.6 0.6 0.4 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.