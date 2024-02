Haywood Highsmith impliqué dans un accident de la route

Après la rencontre face au Magic mardi soir, dans laquelle il avait joué trois minutes, Haywood Highsmith a été impliqué dans un accident de voiture alors qu’il rentrait chez lui.

Le joueur du Heat, qui conduisait un peu plus vite que la limite de vitesse (72 km/h au lieu des 64 km/h autorisés), n’avait ni bu ni fumé. Néanmoins, il n’a pas réussi à maîtriser son véhicule vers 23h20, heure locale. Il a ainsi percuté une autre voiture, en panne sur la route et feux éteints, à cause d’une conduite qualifiée « d’imprudente et négligente » par la police de Miami.

Un passant gravement blessé

Haywood Highsmith n’a pas été blessé, mais un homme, qui était derrière la voiture en panne pour aider la propriétaire de celle-ci, a été gravement blessé puisqu’il a subi une amputation partielle de la jambe droite et souffre d’une fracture de la jambe gauche et d’un possible bras gauche cassé.

« Haywood et sa famille prient pour lui », écrit l’agent du joueur, Jerry Dianis, qui souligne que Haywood Highsmith a aidé la victime, en restant avec elle jusqu’à l’arrivée des secours. « Haywood est logiquement choqué par la situation. »

L’intérieur floridien n’a pas joué contre les Spurs mercredi soir et s’entraînera avec le Heat ce vendredi, avant le prochain match de Miami contre Boston dimanche.

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 5 8 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2021-22 MIA 19 9 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3 2022-23 MIA 54 18 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4 2023-24 MIA 37 21 43.1 37.4 79.2 0.8 2.0 2.8 1.1 2.0 0.9 0.7 0.5 5.8 Total 115 17 42.2 34.9 57.6 0.8 2.0 2.8 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.