La Nike GT Cut 3 poursuit sa montée en puissance avec la sortie d’un quatrième coloris en marge du All-Star Week-end.

Nike a opté pour un mariage assez classique avec une base en blanc et bleu marine pour la tige, contrastée par des finitions en vert sur le talon et orange sur la languette. Composée de sa toute nouvelle mousse « Zoom X », la semelle associe blanc nacré à l’arrière et un bleu un peu plus clair à l’avant.

La Nike GT Cut 3 « All Star Weekend » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 220 euros.