On a testé NBA Infinite, le nouveau jeu sur mobile de la NBA

La NBA a mis le paquet pour essayer de relever un sacré défi : concevoir un jeu de basket en ligne sur téléphone digne de ce nom. Après une grosse campagne de promotion cette semaine, « NBA Infinite » est donc disponible dans le monde entier depuis dimanche.

Jeu PvP classique, il permet de créer son équipe de rêve parmi une multitude de profils entre joueurs actuels et anciens, dont on fait progresser la note en remportant des récompenses qui se débloqueront selon votre assiduité sur le bitume ou les parquets. Pour ce qui est des modes de jeu, NBA Infinite a quadrillé les options entre les différents niveaux de jeu (amateur à expert) pour prendre plaisir sur du 1-contre-1 au 5-contre-5 en passant par du 3-contre-3 et également la possibilité de jouer avec ses amis en ligne.

Xavier Vaution aux commentaires !

Au-delà du petit clin d’oeil pour le public français avec la présence de Xavier Vaution aux commentaires, on peut souligner la qualité des graphismes et du Gameplay pour un jeu gratuit. Le Gameplay est vraiment intriguant mais fonctionne plutôt bien au final, avec une prise en main assez rapide.

Il ne faut pas dix heures de pratique pour s’y retrouver et prendre du plaisir à jouer. Pour ce qui est de la partie simulation pure, lorsque le moment est venu d’en découdre sur les terrains, on retrouve un sticker sur le côté gauche de l’écran et différentes actions possibles (tirer, passer, crosser en attaque, défendre, intercepter, prendre le rebond ou encore contrer en défenses) qui s’affichent sur le côté droit selon les situations de jeu. Le niveau de difficulté de chaque action dépend de son exécution (sur la jauge de tir par exemple ou le bon timing pour aller chercher un rebond) et de la qualité de l’opposition. Si le défenseur est dans le bon champ d’action, intercepter un ballon, contrer ou prendre un rebond seront alors plus « faciles ». Comme pour NBA 2K, les matchs sont également l’occasion d’utiliser des « boosters », pour maximiser vos chances de réussite ou sortir des actions inédites.

Le plus important à retenir, c’est que la prise en main est rapide, et que le jeu est assez fluide et simple d’utilisation. Forcément, plus votre smartphone a du répondant, plus l’expérience sera agréable.

Des options à la pelle

Niveau graphisme et animation aussi, la NBA a fait de son mieux pour délivrer un contenu de qualité. Chaque joueur est assez bien modélisé, et possède ses moves « signature » pour se démarquer.

« J’aime beaucoup les animations qu’ils ont mises dans le jeu. J’ai joué un match à cinq-contre-cinq et j’adore. Ils ont vraiment pris le temps d’ajouter des moves spéciaux de la part de chaque joueur. J’ai vu des Euro steps, de « double-pump » layups, des layups à 360 degrés… C’est vraiment cool d’avoir ce genre d’animations dans un jeu mobile », a déclaré Karl-Anthony Towns en marge du All-Star Game.

L’idée reste de pousser le joueur à multiplier les matchs pour faire progresser ses « cartes joueurs », en acheter de nouvelles et bonifier son équipe en ajoutant des compétences, moves spéciaux et autre récompenses à son roster.

Le menu principal un peu « fourre-tout » entre toutes les options présentes pour faire progresser son équipe. On a tendance à s’y perdre un peu, mais la NBA n’a rien révolutionné, car plus les interactions de ce genre sont nombreuses, plus le joueur passera de temps sur le jeu.