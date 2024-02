Pour DeMar DeRozan, les Bulls n’ont plus le temps de calculer

Jusque dans le dernier quart-temps face au Magic, DeMar DeRozan et les Bulls avaient les commandes de la partie. Finalement, le Magic va revenir et s’imposer en prolongation. Une défaite difficile à avaler donc, non seulement pour la forme, mais aussi pour le fond.

Car avec une victoire, Chicago aurait gagné du terrain sur Orlando dans la course au « play-in » et aux playoffs. Désormais, il y a quatre victoires d’écart entre les deux franchises, avec Orlando qui est septième, à une marche d’une qualification directe pour les playoffs, et Chicago neuvième.

« On ne veut pas lâcher des matches comme ça, qu’on aurait pu prendre, peu importe l’adversaire, et peu importe que l’équipe soit au-dessus ou en dessous de nous », se lamente-t-il.

Ce propos s’applique encore plus pour le prochain match, ce lundi contre Atlanta. Les Hawks, qui occupent la dernière place pour le « play-in », sont derrière les Bulls au classement de la conférence Est et il n’y a qu’une victoire d’écart entre les deux formations. « On ne peut plus rien faire à ce match contre Orlando », explique DeMar DeRozan. « On doit être prêt pour Atlanta, les battre, et passer au suivant. »

Les matches suivants ne seront pas des cadeaux puisqu’il faudra jouer Cleveland et Boston…

Mais si le calendrier va peser, et les absences aussi (Patrick Williams pour quelques semaines, Zach LaVine pour la fin de saison), ces éléments ne changeront pas les objectifs de Chicago.

« C’est facile de voir les choses comme ça. Mais, je vois les choses ainsi et je le dis à tout le monde : on a besoin de chaque match », annonce DeMar DeRozan. « On doit tout donner à chaque rencontre. Chaque match est important, qu’on soit au complet ou non. Je suis sûr que tout le monde est fatigué, on attend tous la coupure, mais on doit tout donner. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 51 38 46.8 34.0 85.3 0.6 3.5 4.1 5.2 2.2 1.2 1.6 0.7 22.5 Total 1081 35 46.8 29.5 84.1 0.7 3.7 4.4 4.0 2.3 1.0 2.1 0.3 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.