Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander, le métronome

Le Thunder la voulait, cette victoire, et Shai Gilgeous-Alexander a tout mis en oeuvre pour que son équipe retrouve le droit chemin, moins de 24 heures après une grosse fessée concédée face à Dallas.

Dès le premier quart-temps, avec ses 15 points, à 6/8 au tir, le meneur a affiché la couleur, terminant le premier acte avec un drive « Iverson-esque », sa façon de bien faire comprendre aux Kings que ce match était pour les siens.

« On a vraiment bien débuté aujourd’hui. Je pense que ça a donné le ton pour le reste du match. On s’est appuyé sur notre identité dès le début », a-t-il souligné après la rencontre.

L’impuissance et l’admiration de Mike Brown

Sacramento a effectivement couru après le score tout le reste de la rencontre. Mais c’est dans le troisième quart-temps, lorsque SGA a passé la vitesse supérieure, que les Kings ont dû se rendre à l’évidence.

Au même titre que son coéquipier Jalen Williams, auteur de 32 points, Shai Gilgeous-Alexander est passé en mode MVP en multipliant les gestes justes, que ce soit au scoring ou à la passe pour mettre Sacramento hors d’état de nuire. Une démonstration sous forme de 16-0 qui a forcé l’admiration de l’entraîneur adverse, Mike Brown.

« Il a joué comme un candidat au titre de MVP. On lui a balancé tout ce qu’on pouvait et il a quand même planté 38 points. Jalen Williams a aussi été très fort. Et je le dis parce qu’il a mis 32 points mais il a été extrêmement efficace tout au long du match ».

Les Kings n’ont pas lâché et étaient toujours en vie dans le dernier quart-temps, poussant Shai Gilgeous-Alexander à quelques coups d’éclat de plus, comme lorsqu’il a planté deux « step-back » dont un à 3-points pour tuer définitivement le suspense. C’est également lui qui a inscrit les deux derniers lancers du match pour terminer à 38 points, le tout au soir de son 38e match de la saison à 30 points et plus. Personne ne fait mieux cette saison !

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 51 35 54.7 35.9 88.9 0.9 4.7 5.6 6.6 2.5 2.2 2.2 0.9 31.0 Total 361 33 49.5 34.9 85.3 0.7 4.0 4.7 4.8 2.3 1.4 2.3 0.8 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.