Alec Burks trouve ça dingue de revenir aux Knicks

Il y a trois ans, Alec Burks prolongeait aux Knicks pour trois ans. Auteur d’une belle saison, l’arrière avait joué un rôle essentiel dans le retour de la franchise en playoffs après huit ans d’attente. Mais il y a 18 mois, son contrat empêche de se positionner sur de gros free agents, et il est sacrifié. La direction l’envoie aux Pistons avec Nerlens Noel, et ses départs leur permettent de proposer plus de 100 millions de dollars à Jalen Brunson.

Mais 18 mois plus tard, voilà que Burks revient aux Knicks, toujours dans un échange avec les Pistons.

« Il y a beaucoup d’émotions, et c’est tout simplement dingue », a-t-il confié avant d’affronter les Pacers. « C’est ainsi que va le monde, n’est-ce pas ? Mais je suis heureux d’être de retour. Je reçois beaucoup d’affection ici. Je suis donc heureux d’être de retour avec tout le monde. Mon passage de deux ans avait été très plaisant, nous avions gagné beaucoup de matches, on avait créé des liens avec les fans lors des playoffs. J’ai vécu beaucoup de moments différents à ce moment-là, je me souviens de tous ces moments, et je suis heureux d’être de retour ».

Titulaire à 49 reprises lors de son passage, il tournait alors à 12 points de moyenne avec un beau 41% aux tirs. Des stats quasi identiques à celles qu’il alignera aux Pistons. Cette régularité est un plus, et il revient dans une formation newyorkaise beaucoup plus ambitieuse.

« Ne serait-ce que par l’apport de Jalen. C’est un joueur incroyable » poursuit Burks. « J’ai le sentiment de les avoir aidés dans leur reconstruction. Avec Thibs et Julius qui évolue à un tel niveau, c’est génial de constater qu’on a fait partie de ça. »

Ce qui est bien pour Burks, c’est qu’il n’aura pas besoin d’une période d’adaptation. « Cela n’a pas beaucoup changé. Il souhaite que je joue des deux côtés du ballon, coté fort et côté faible. Cela ne sera pas difficile comme transition. On est connectés, tous les deux. Il m’apprécie sûr et en dehors du terrain, et j’aime sa manière de coacher. »

Alec Burks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 UTH 59 16 42.9 33.3 72.7 1.0 1.3 2.2 0.9 1.4 0.5 0.9 0.1 7.2 2012-13 UTH 64 18 42.0 35.9 71.3 0.6 1.7 2.3 1.4 1.8 0.6 1.2 0.2 7.1 2013-14 UTH 78 28 45.7 35.0 74.8 0.8 2.5 3.3 2.7 2.4 0.9 1.9 0.2 14.0 2014-15 UTH 27 33 40.3 38.2 82.2 0.7 3.5 4.2 3.0 2.4 0.6 1.9 0.2 13.9 2015-16 UTH 31 26 41.0 40.5 75.2 0.5 3.0 3.5 2.0 2.3 0.6 1.7 0.1 13.3 2016-17 UTH 42 16 39.9 32.9 76.9 0.4 2.5 2.9 0.7 1.2 0.4 0.8 0.1 6.7 2017-18 UTH 64 17 41.1 33.1 86.3 0.3 2.7 3.0 1.1 1.2 0.6 0.9 0.1 7.7 2018-19 * All Teams 64 22 40.5 36.3 82.3 0.5 3.2 3.7 2.0 1.4 0.6 1.0 0.3 8.8 2018-19 * CLE 34 29 40.0 37.8 80.6 0.8 4.7 5.5 2.9 1.8 0.7 1.4 0.5 11.7 2018-19 * UTH 17 16 41.2 37.2 86.8 0.1 1.5 1.6 1.2 1.3 0.4 0.9 0.2 8.4 2018-19 * SAC 13 10 45.0 0.0 80.0 0.2 1.5 1.7 0.8 0.5 0.6 0.3 0.1 1.7 2019-20 * All Teams 66 27 41.8 38.5 88.7 0.7 3.6 4.3 2.9 1.9 0.9 1.4 0.3 15.1 2019-20 * GOS 48 29 40.6 37.5 89.7 0.8 3.9 4.7 3.2 2.2 1.0 1.6 0.4 16.1 2019-20 * PHL 18 20 46.1 41.6 82.9 0.6 2.5 3.1 2.1 1.2 0.7 0.8 0.0 12.2 2020-21 NYK 49 26 42.0 41.5 85.6 0.4 4.2 4.6 2.2 2.1 0.6 1.0 0.3 12.7 2021-22 NYK 81 29 39.1 40.4 82.2 0.6 4.3 4.9 3.0 2.7 1.1 1.1 0.3 11.7 2022-23 DET 51 22 43.6 41.4 81.4 0.4 2.7 3.1 2.2 1.9 0.8 1.1 0.2 12.8 2023-24 * All Teams 44 21 39.8 40.6 90.6 0.4 2.2 2.6 1.6 1.5 0.5 0.8 0.3 12.8 2023-24 * DET 43 21 39.4 40.1 90.3 0.4 2.2 2.6 1.6 1.5 0.5 0.7 0.3 12.6 2023-24 * NYK 1 22 50.0 57.1 100.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 22.0 Total 720 23 41.8 38.6 80.7 0.6 2.9 3.4 2.0 1.9 0.7 1.2 0.2 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.