Tyrese Haliburton raconte sa passe d’un nouveau genre

« Mets-le. » Voilà ce que Pascal Siakam avait en tête lorsque Tyrese Haliburton lui a transmis le cuir dans le corner. Le meneur des Pacers venait de signer un geste sans doute jamais vu jusqu’ici : une passe pour lui-même contre le plexi, à la Tracy McGrady, transformée en caviar distribué plutôt qu’en dunk.

Et l’ancien joueur des Raptors, laissé grand ouvert par une défense des Knicks prise au dépourvu, n’a pas gâché l’action de son coéquipier. « L’une des caractéristiques de tous les grands joueurs est l’ingéniosité et la capacité, en une fraction de seconde, d’inventer quelque chose de spécial. Et c’est ce qu’il a fait », s’enthousiasme son coach Rick Carlisle.

Celui-ci considère que cette action « a donné de l’élan » à son équipe. « Et si, pour une raison ou une autre, cette possession n’avait pas abouti, cela aurait pu créer une dynamique pour les Knicks. Le seul mot que je puisse dire, c’est simplement spécial… simplement spécial. »

Avec ce tir converti en début de troisième quart-temps, le deuxième de suite pour Siakam du même endroit, les Pacers prenaient trois possessions d’avance (64-72). Une avance confortable aggravée par la suite grâce à 61% de réussite affiché toute la soirée par les visiteurs.

Une première au Garden

Un geste spécial pour une soirée spéciale pour Tyrese Haliburton, auteur de 22 points (7/14 aux tirs) et 12 passes, qui n’avait pas encore gagné au Madison Square Garden, que ce soit avec le maillot des Pacers ou celui des Kings.

« Je n’avais jamais fait ça auparavant. On voit tellement de gars en NBA qui essaient (d’envoyer le ballon contre la planche). J’allais essayer en première mi-temps, un peu sur la droite, mais c’était un angle un peu bizarre. En transition, j’ai eu l’impression qu’il y avait beaucoup d’espace dans la raquette », rappelle le meneur dont tous les coéquipiers étaient derrière la ligne à 3-points sur l’action.

La suite ? « Jouer au basket, prendre du plaisir », tout simplement. Avec un tel joueur dans leurs rangs, il est évident que les Pacers en prennent du plaisir. N°1 aux points (124.1), à la passe (30.9 !) ou encore en matière d’adresse (50.8% !), les joueurs de l’Indiana proposent sans doute le basket le plus plaisant de la ligue.

Récemment arrivé, Pascal Siakam, qui disputait son 8e match avec lui, peut en témoigner : « On a perdu quelques ballons à des moments où il me regardait et je pensais qu’il faisait autre chose et il passait. Je dois donc être toujours prêt et on doit trouver nos rythmes. Il comprend le mien et je comprends aussi le sien. Je n’ai jamais joué avec quelqu’un comme lui, donc j’apprends sur le tas et je pense que plus on sera sur le terrain, plus on se sentira à l’aise. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 40 32 49.6 39.5 85.6 0.6 3.3 3.9 11.7 1.0 1.1 2.4 0.7 22.1 Total 231 33 48.2 40.5 85.7 0.7 3.0 3.7 8.6 1.4 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.