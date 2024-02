JJ Redick pourrait commenter les NBA Finals

Qui va remplacer Doc Rivers au micro des prochaines Finals NBA ? Alors qu’il s’était engagé sur plusieurs années pour succéder à Mark Jackson et Jeff Van Gundy, l’ancien coach des Sixers a déjà retrouvé du boulot, du côté de Milwaukee, et ESPN et ABC doivent lui trouver un remplaçant.

Selon The Athletic, c’est JJ Redick qui tient la corde pour prendre sa place, et commenter les Finals aux côtés de l’inamovible Mike Breen et Doris Burke. Agé de 39 ans, l’ancien shooteur du Magic et des Clippers est considéré comme l’un des plus fins analystes actuels, et son podcast The Old Man and the Three est l’un des plus populaires avec un million d’abonnés sur YouTube.

JJ Redick a déjà un pied dans le métier puisqu’il intervient régulièrement dans l’émission First Take de Stephen A. Smith. Par ailleurs, il fait partie du deuxième tandem de commentateurs de la chaîne aux côtés de Richard Jefferson et Ryan Ruocco. C’est peut-être pour cette raison que ESPN n’exclut pas, non plus, de ne pas remplacer Doc Rivers, et de s’appuyer uniquement sur le tandem Breen-Burke pour les Finals.