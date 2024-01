Doc Rivers récupère deux anciens assistants aux Bucks

Alors qu’il s’apprête à rejoindre les Bucks (pour 40 millions de dollars jusqu’en 2027), pour prendre la direction de l’équipe de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, Doc Rivers doit aussi construire son staff dans le Wisconsin.

ESPN et The Athletic annoncent ainsi que le champion 2008, avec les Celtics, a fait venir deux de ses anciens assistants. Il s’agit de Dave Joerger et de Rex Kalamian.

Le premier était déjà son bras droit à Philadelphie, même s’il avait dû s’éloigner quelque temps de l’équipe à cause d’un cancer. Auparavant, il avait été « head coach » des Grizzlies et des Kings. Il était cette saison consultant auprès de JB Bickerstaff, à Cleveland, ainsi qu’à la tête de Team USA pour les qualifications de l’AmeriCup.

Le second est un vieux routier du circuit NBA. Assistant dans la ligue depuis 1995, il a en effet connu de nombreuses franchises (Clippers, Nuggets, Wolves, Thunder, Raptors, Pistons…). Il a connu Doc Rivers à Los Angeles, entre 2018 et 2020. Cette saison, il était scout chez les Nets, en plus d’être coach de l’Arménie.