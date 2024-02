Les Lakers n’ont pas trouvé leur bonheur à la « trade deadline »

La saison passée, face à des résultats décevants, les Lakers avaient effectué des transferts importants lors de la « trade dealine », qui ont ensuite conduit à une seconde partie de saison réussie, terminée en finale de conférence.

Allaient-ils faire pareil cette année, après notamment le tweet énigmatique de LeBron James ? Finalement, la franchise de Los Angeles n’a pas bougé lors de cette dernière journée des transferts. Pourquoi donc ?

« On ne peut pas acheter une maison qui n’est pas en vente. On a passé du temps à chercher une façon d’utiliser nos atouts pour rendre notre équipe meilleure. Mais le bon mouvement n’était pas là », répond le GM des Lakers, Rob Pelinka. « On a tout essayé mais le marché est comme il est. Il y avait peu de vendeurs. Peu de gros joueurs ont bougé. Il y avait beaucoup d’acheteurs, peu de vendeurs, donc ça fait monter les prix. Parfois, l’absence de transfert est plus sage qu’un transfert. »

D’après ESPN, malgré du temps passé au téléphone, Rob Pelinka (qui a demandé son avis à LeBron James) et les Lakers n’étaient pas proches de conclure un quelconque accord jeudi. On pense notamment à Atlanta, avec les rumeurs qui entouraient Dejounte Murray.

Plus d’opportunités cet été ou avec les joueurs libres

Mais si le bon transfert ne s’est pas présenté, c’est peut-être aussi parce que les Californiens n’avaient pas assez d’arguments solides pour convaincre.

« On avait qu’un seul premier tour de Draft pour cette dernière journée », rappelle le dirigeant, en pensant au premier tour 2029. « On n’avait que cet hameçon. Cet été, au moment de la Draft, on en aura trois. Ce qui va ouvrir des possibilités pour faire de plus gros transferts. »

Il reste toujours le marché des « buyout » pour faire une bonne opération, puisque les champions 2020 ont encore une place dans leur effectif. Pourquoi ne pas aller chercher un Spencer Dinwiddie par exemple ?

« Il y a de gros noms disponibles sur ce marché », confirme Rob Pelinka. « Avec le nouvel accord collectif, on est en position pour signer des joueurs ainsi, alors que certaines équipes ne pourront pas s’aligner sur un niveau de salaire. On va essayer de s’améliorer comme ça. »