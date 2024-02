Luka Doncic dévoile ses secrets pour disséquer une défense

Rookie de l’année en 2019, avec une production déjà énorme de 21 points, 8 rebonds et 6 passes, Luka Doncic (2m01, 24 ans) n’a depuis cessé de progresser. Cette saison, le leader des Mavericks montre même des signes convaincants de maturité en attaque, avec des records en carrière aux pourcentages à 3-points (38%) et aux lancers (78%). Qui en font une arme d’autant plus redoutable.

Intenable avec 34.5 points, 8.8 rebonds et 9.4 passes de moyenne, il fait partie des favoris pour le trophée de MVP. Et il s’est même invité parmi les plus grands de l’histoire récemment, avec sa fameuse sortie à 73 unités face à Atlanta ! Samedi soir encore, face au Thunder, le Slovène a encore régalé par sa technique et son goût du spectacle. Mais il l’assure, il n’y a rien de facile derrière tout ça.

« Non, non. Évidemment que non, ça n’était pas facile de marquer 73 points ! Tout le monde dit que mon jeu a l’air facile. Mais ce n’est pas vrai ! », explique-t-il dans le podcast The Old Man and The Three. « Une des clés de cette performance, c’est que je joue avec les règles. Les trois secondes dans la raquette par exemple. C’est quelque chose que je surveille tout le temps. Car je sais que les défenseurs doivent en sortir à un moment donné. C’est de la lecture, ce que les gens ont parfois du mal à évaluer mais ça fait une grosse différence. »

Meneur omniprésent dans le jeu et inarrêtable en attaque avec son physique de déménageur, Doncic a appris durant ses cinq saisons à maîtriser les moindres détails et manipuler les défenses à sa guise.

« Si la défense m’envoie à gauche, je vais aller à gauche. Si elle m’envoie vers la droite, je vais aller à droite. Je pense que j’ai quelques moves dans mon jeu pour m’en sortir [sourire]. Je veux essayer de réussir le Shammgod d’ailleurs. J’ai peur qu’on me vole le ballon mais je vais essayer. »

Décélérations, step-backs, lecture du jeu…

Tout comme son grand ami Nikola Jokic, Doncic est un maître du jeu lent. Dans une Ligue où la norme est la rapidité et l’explosivité, Luka a fait de la décélération son fonds de commerce. Un développement naturel de son jeu à l’instinct.

« Je ne m’y entraîne pas vraiment. C’est juste un des aspects de mon jeu, j’appelle ça, le ‘slow step’. J’ai essayé de l’enseigner à Dodo [Dorian Finney-Smith] mais ça n’a pas vraiment marché [rires]. Pour le réussir, il faut rentrer un peu dans le défenseur et enclencher le ‘slow step’. [Le défenseur] va sauter et ensuite, c’est juste de l’intelligence de jeu. Tu t’adaptes pour finir avec le panier. »

Bien renforcés avec la double arrivée de Daniel Gafford et PJ Washington avant la date limite des transferts, les Mavs veulent convaincre Doncic qu’ils sont prêts à faire les efforts pour faire partie des prétendants au titre.

De son côté, Luka Doncic sait qu’il est au sommet de son art quand il arrive à atteindre la peinture. Il est plus que jamais en total contrôle de son jeu. Pour essayer de reproduire un « coup » en playoffs. Comme il y a deux ans jusqu’en finale de conférence…

« Si je me libère sur le pick & roll ou que l’intérieur me laisse de l’espace après un bon écran, je vais d’abord essayer de créer du jeu. Après, si ça change, je vais surtout essayer d’attaquer le cercle. Parfois, je sais que j’ai tendance à trop temporiser et tenter le ‘stepback’, mais je dois être plus constant dans l’attaque du cercle. Car, quand j’arrive à rentrer dans la raquette, c’est là que notre équipe est la plus dangereuse. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 44 38 48.9 37.8 77.6 0.8 8.0 8.8 9.5 1.9 1.5 3.9 0.6 34.6 Total 374 35 46.9 34.4 74.4 1.0 7.6 8.6 8.2 2.2 1.2 4.0 0.5 28.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.