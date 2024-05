Damian Lillard et Patrick Beverley vont apprendre à s’apprécier

C’était il y a un an. Alors aux Lakers, Pat Beverley s’était moqué de la « montre cassée » de Damian Lillard. Les Lakers étaient venus s’imposer à Portland, et « Dame Time » avait échoué.

Un an plus tard, et après d’autres embrouilles, voilà que les deux se retrouvent sous le même maillot, et ce sera à Milwaukee puisque les Bucks ont cédé Cameron Payne aux Sixers pour récupérer Beverley ! C’est d’ailleurs Beverley, lui-même, qui l’a annoncé au micro de son podcast, et Damian Lillard est très satisfait de l’avoir comme « doublure », et non plus comme adversaire.

« Tout d’abord, je tiens à dire que je suis triste de voir Cam [Payne] partir. Nous avons développé une amitié qui m’est chère » a-t-il réagi auprès du Bleacher Report. « Quant à Pat, il apporte une hargne défensive au large dont nous avons besoin. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont aussi performants que lui tous les soirs. J’ai hâte de travailler avec lui. Nos problèmes personnels passés ne l’emportent pas sur l’opportunité de gagner un titre. »

Pat Beverley connaît par coeur Doc Rivers

Même discours chez Patrick Beverley, avec sa gouaille habituelle. « Il faut que je rétablisse mes relations avec Dame. Il est temps de gagner un titre ! » lance-t-il avant d’évoquer ses retrouvailles avec Doc Rivers. « Je sais comment Doc fonctionne. Je connais son message, plus clairement que quiconque. Il veut gagner, tout simplement. Il veut gagner. J’ai été dans les tranchées avec Doc, et il me laissera faire ce que je veux ».

Même satisfaction chez Doc Rivers, dont les débuts avec les Bucks sont très compliqués (une victoire, cinq défaites). « Il peut apporter beaucoup en défense. C’est quelqu’un qui parle en défense, c’est quelqu’un de physique, et il provoque beaucoup de passages en force. Dire que c’est un instigateur serait en-dessous de la vérité, mais on apprécie tout ce qu’il peut apporter. »