Patrick Beverley débarque aux Bucks !

Ce n’est pas Jrue Holiday, mais les Bucks ont enfin trouvé un bon défenseur sur les lignes arrières. Il s’agit de Patrick Beverley, et l’ancien aboyeur des Rockets et des Clippers l’a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux.

Coéquipier apprécié, Patrick Beverley n’aura aucun mal à s’intégrer dans le collectif, et sa régularité est remarquable. Arrivé à Philly l’été dernier, il refait ses valises, direction Milwaukee, et il croise Cameron Payne. Ce n’est pas du tout le même profil, mais les Sixers possèdent déjà De’Anthony Melton pour défendre sur le poste 1, et Cameron Payne va apporter du punch en sortie de banc de Philadelphie.

À Milwaukee, Patrick Beverley va retrouver Doc Rivers, son ancien coach aux Clippers, et on imagine que le nouvel entraîneur des Bucks a validé cet échange.

Patrick Beverley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 HOU 41 17 41.8 37.5 82.9 1.1 1.6 2.7 2.9 2.0 0.9 1.1 0.5 5.6 2013-14 HOU 56 31 41.4 36.1 81.4 1.3 2.2 3.5 2.7 3.1 1.4 1.2 0.4 10.2 2014-15 HOU 56 31 38.3 35.6 75.0 1.2 3.0 4.2 3.4 3.3 1.1 1.5 0.4 10.1 2015-16 HOU 71 29 43.4 40.0 68.2 1.0 2.5 3.5 3.4 3.3 1.3 1.3 0.4 9.9 2016-17 HOU 67 31 42.0 38.2 76.8 1.4 4.5 5.9 4.2 3.3 1.5 1.5 0.4 9.5 2017-18 LAC 11 30 40.3 40.0 82.4 1.5 2.6 4.1 2.9 3.1 1.7 2.3 0.5 12.2 2018-19 LAC 78 27 40.7 39.7 78.0 1.0 4.0 5.0 3.9 3.4 0.9 1.1 0.6 7.6 2019-20 LAC 51 26 43.1 38.8 66.0 1.1 4.1 5.2 3.6 3.1 1.1 1.3 0.5 7.9 2020-21 LAC 37 23 42.3 39.7 80.0 0.8 2.4 3.2 2.1 2.9 0.8 0.9 0.8 7.5 2021-22 MIN 58 25 40.6 34.3 72.2 1.1 3.1 4.1 4.6 3.0 1.2 1.3 0.9 9.2 2022-23 * All Teams 67 27 40.0 33.5 72.3 0.7 3.0 3.7 2.9 2.8 0.9 0.9 0.6 6.2 2022-23 * LAL 45 27 40.2 34.8 78.0 0.5 2.6 3.1 2.6 2.8 0.9 0.9 0.6 6.4 2022-23 * CHI 22 28 39.5 30.9 53.3 0.9 4.0 4.9 3.5 2.9 1.1 0.8 0.7 5.8 2023-24 * All Teams 48 19 43.1 33.0 81.0 0.6 2.4 3.0 3.1 1.8 0.5 1.0 0.4 6.3 2023-24 * PHL 47 20 43.2 32.1 81.0 0.6 2.5 3.1 3.1 1.8 0.5 1.0 0.4 6.3 2023-24 * MIL 1 12 40.0 66.7 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 Total 641 27 41.4 37.2 75.8 1.0 3.1 4.1 3.4 3.0 1.1 1.2 0.5 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.