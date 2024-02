Pour la troisième année de suite, les Bulls n’ont pas bougé à la « trade deadline »

Au printemps 2021, le Magic décidait de faire éclater son équipe et les Bulls profitaient de l’occasion pour récupérer Nikola Vucevic. Et puis… plus rien. Depuis l’arrivée du Monténégrin à Chicago, la franchise de l’Illinois fait dans l’immobilisme à l’heure de la « trade deadline ».

Jeudi encore, les Bulls ont préféré ne pas animer un marché des transferts toujours remuant, mais sans gros coups d’éclat. Le vice-président de l’équipe, Arturas Karnisovas, le justifie : il a apprécié la façon de jouer de son équipe ces derniers temps et son intention est que celle-ci « reste compétitive ». « On a l’obligation envers cette ville de rester compétitifs et de participer aux playoffs », tonne le dirigeant.

À défaut de qualification directe pour les phases finales, sa formation est bien installée dans la course au « play-in ». Avec 25 victoires pour 27 défaites, les Bulls se maintiennent à la 9e place de l’Est, avec trois matchs de retard sur le Magic et une avance comparable sur leurs poursuivants, les Hawks.

« Meilleurs » avec Zach LaVine

« C’est un milieu axé sur les résultats, et je le comprends. J’assumerai la responsabilité des échecs. Mais à ce stade, il est très tôt pour dire ce qui est un succès et ce qui ne l’est pas. Il nous reste 30 matchs à jouer. On verra ce que cette équipe peut faire », poursuit le dirigeant qui reste fidèle à sa philosophie de continuité.

Selon ESPN, qui rapporte ses propos, son équipe est la seule à n’avoir pas bougé à cette période de l’année depuis trois ans. Ces dernières semaines, les Bulls ont pourtant beaucoup occupé la colonne « rumeurs », en raison du cas Zach LaVine. Mais l’opération de l’arrière, couplé à son son contrat, a refroidi l’appétit d’autres équipes. Son arrière n’ayant pas bougé, Arturas Karnisovas pense que le mariage entre les deux parties peut perdurer : « On est meilleurs avec Zach dans l’équipe. »

Outre ce gros dossier, des discussions ont bien eu lieu autour d’Andre Drummond et Alex Caruso. Sans aboutir alors que les Bulls, toujours selon ESPN, auraient préféré récupérer des joueurs plutôt que des tours de Draft.

Bientôt reconstruire ?

Quant à DeMar DeRozan, qui peut devenir « free agent » non protégé cet été après avoir touché 29 millions de dollars cette saison, l’idée serait de le prolonger .

« J’adore DeMar. Il est énorme pour cette équipe, pour la ville, la franchise. Il a été formidable pour nos jeunes. Je pense que le moment venu, on aura une chance de le garder », affiche le dirigeant.

À l’entendre, on en vient à se demander si son intention est bien de faire bouger les lignes d’une équipe qui n’a remporté qu’une rencontre de playoffs ces trois dernières saisons. Arturas Karnisovas, qui compte encore sur le retour de Lonzo Ball, dit pourtant avoir le feu vert des propriétaires pour entamer une reconstruction complète.

Mais l’heure n’est pas venue : « Un bouleversement ne garantit pas le succès. Des mots tels que ‘reconstruire’ sont lancés à tout bout de champ, je pense que ce groupe vous donne la meilleure chance d’être compétitif. »