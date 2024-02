Doug McDermott retrouve les Pacers

Alors que Buddy Hield est parti, direction les Sixers, les Pacers compensent son départ par l’arrivée de Doug McDermott. Jusqu’à présent aux Spurs, l’ailier shooteur est échangé contre Marcus Morris et un « second tour » de Draft.

Même s’il jouait de moins en moins à San Antonio, l’ancienne star de Creighton reste un sniper d’élite, affichant toujours 44% de réussite à 3-points cette saison, et 41% en carrière.

Avant de rejoindre San Antonio, Doug McDermott évoluait d’ailleurs aux Pacers, où il avait passé trois saisons, signant sa meilleure campagne en carrière, à 13.6 points de moyenne, en 2020/21.

Joseph déjà coupé

Il n’est d’ailleurs pas le seul à retrouver l’Indiana puisque le club a aussi récupéré Cory Joseph, passé aux Pacers entre 2017 et 2019. Ce dernier quitte les Warriors en échange d’un « second tour » de Draft et d’un peu de cash. Mais les Pacers l’ont coupé dès son arrivée…

Un sort que devrait aussi connaître Marcus Morris du côté de San Antonio.

Doug McDermott Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 CHI 36 9 40.2 31.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0 3.0 2015-16 CHI 81 23 45.2 42.5 85.7 0.5 2.0 2.4 0.7 1.6 0.2 0.7 0.1 9.4 2016-17 * All Teams 66 23 44.7 37.0 84.5 0.3 2.4 2.7 0.9 1.2 0.2 0.6 0.1 9.0 2016-17 * CHI 44 25 44.5 37.3 88.1 0.3 2.6 3.0 1.0 1.3 0.3 0.7 0.1 10.2 2016-17 * OKC 22 20 45.2 36.2 70.6 0.3 2.0 2.2 0.6 1.0 0.1 0.3 0.1 6.6 2017-18 * All Teams 81 22 46.7 42.6 79.0 0.5 2.0 2.5 1.0 1.5 0.2 0.7 0.2 7.8 2017-18 * NYK 55 21 46.0 38.7 75.5 0.6 1.8 2.4 0.9 1.3 0.2 0.6 0.2 7.2 2017-18 * DAL 26 23 47.8 49.4 85.7 0.3 2.3 2.5 1.1 1.9 0.4 0.9 0.2 9.0 2018-19 IND 77 17 49.1 40.8 83.5 0.2 1.2 1.4 0.9 1.4 0.2 0.6 0.1 7.3 2019-20 IND 69 20 48.8 43.5 82.8 0.4 2.1 2.5 1.1 1.7 0.2 0.6 0.1 10.3 2020-21 IND 66 25 53.2 38.8 81.6 0.9 2.4 3.4 1.3 1.8 0.3 0.8 0.1 13.6 2021-22 SAN 51 24 46.2 42.2 78.4 0.4 1.9 2.3 1.3 1.6 0.3 0.8 0.1 11.3 2022-23 SAN 64 21 45.7 41.3 75.7 0.4 1.8 2.2 1.4 1.8 0.2 0.9 0.1 10.2 2023-24 SAN 46 15 44.2 43.9 58.8 0.2 0.9 1.0 1.2 1.0 0.2 0.5 0.0 6.0 2023-24 * IND 1 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 637 20 47.2 41.2 80.7 0.4 1.8 2.2 1.0 1.5 0.2 0.7 0.1 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.