Kevin Durant s’est bien amusé avec le public de Brooklyn

Comme prévu, Damian Lillard a été accueilli par une vague d’amour pour son retour à Portland. Et Kevin Durant à Brooklyn ? Là aussi, comme attendu, c’était bien plus contrasté. Alors qu’il n’en voulait pas, l’ailier des Suns a tout de même eu le droit à sa vidéo hommage.

« Cela n’allait pas m’empêcher de faire mon travail », commente-t-il. « Mais ce sont des gens classes. Ils apprécient tous ceux qui ont revêtu ce maillot, même si c’est pour un contrat de dix jours. C’est une grande franchise. Je respecte ça. »

Le public, lui, a été moins chaleureux. Kevin Durant a en effet été hué (au moins au début) par les fans des Nets, même si son maillot était visible, ici ou là. Pas de problème : il adore ça puisqu’il a terminé avec 33 points à 10/16 au shoot dans la victoire de Phoenix.

« Le public le sait : si on me parle, je réponds », assure le double champion NBA. « Cela me motive aussi. Si je mets un tir, je peux parler un peu derrière. Je pense que les spectateurs de Brooklyn me comprennent plus, sans doute, que les autres de la ligue. »

Fermer les bouches, c’est son métier

Pour en rajouter un peu et pimenter les débats, le MVP 2014 a chambré Cam Thomas. Dans un temps fort des Suns en troisième quart-temps, le quadruple meilleur marqueur de la ligue inscrit un panier avec la faute, face à l’arrière des Nets. Il ajoute un signe pour signifier que son défenseur est « trop petit »…

« Kevin est comme ça », réagit Cam Thomas sur la capacité de son adversaire à éteindre les fans adverses. « J’adore fermer les bouches des spectateurs », poursuit en effet Kevin Durant. « Même si j’aime les gens ici, j’aime les faire taire. Il y a des personnes qui cherchaient mon attention. J’entendais des ‘Je te déteste KD’, je regardais, et là, c’étaient des ‘Je t’adore’. Ils avaient mon maillot. »

Cette ambiance un peu épicée a ravi la star des Suns. « C’est une bonne chose pour le basket et pour la relation qu’on entretient avec le public. C’est toujours fun de jouer à New York. Ils aiment le bon basket », conclut-il.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.6 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 Total 1061 37 50.1 38.7 88.4 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.