Les Pistons décident de se passer de Killian Hayes

Il y a du mieux aux Pistons, même si ça ne se traduit pas encore par des victoires. Après les Bucks il y a quelques jours, ce sont les Cavaliers qui ont eu toutes les peines pour les repousser. Il a fallu un grand Donovan Mitchell pour les faire tomber dans le « money time ». Une rencontre à laquelle Killian Hayes n’a pas participé.

Le Français récolte son premier « DNP » (Did Not Play) de la saison et il faut s’attendre à ce qu’il y en ait d’autres. Monty Williams n’a pas caché que son meneur était désormais hors de la rotation.

« C’est difficile de jouer avec quatre meneurs de jeu. Sasser joue sans ballon, et ça lui permet d’être sur le terrain. J’ai parlé à Killian (avant le match) et je lui ai dit que c’était la voie que j’allais suivre. »

Bientôt transféré ?

Pour le coach, il s’agit de « trouver des cinq qui donnent des problèmes aux adversaires ». A priori, c’est avec Marcus Sasser comme électron libre que Detroit va continuer, et le retour de Monte Morris crée un véritable embouteillage puisque Monty Williams ne veut plus toucher au duo Ivey-Cunningham pour débuter les rencontres.

Résultat, le Français de Detroit n’a plus de temps de jeu. Lors du dernier match, il n’avait joué que neuf minutes. Cette fois, c’est un « DNP », et à une semaine, de la « trade deadline », son avenir est de plus en plus flou. D’autant qu’il sera free agent à la fin de la saison.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.6 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 41 24 41.3 28.6 66.0 0.3 2.5 2.8 4.8 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 Total 209 26 38.1 27.6 77.5 0.4 2.6 2.9 5.2 2.6 1.2 2.0 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.