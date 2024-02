Des soucis de communication plombent toujours la défense des Bucks

C’était l’une des premières possessions de la rencontre pour les Blazers. Damian Lillard s’est retrouvé à devoir défendre sur Jerami Grant au poste. Brook Lopez est venu instantanément en aide, mais le meneur des Bucks et Giannis Antetokounmpo n’ont pas su assurer la rotation suffisamment vite.

Résultat : le Grec, en retard, venu aider dans la raquette en délaissant son vis-à-vis et malgré un geste de la main de Damian Lillard (indiquant qu’il prenait le joueur de Brook Lopez), Jabari Walker a hérité d’un tir grand ouvert dans le corner. Cette action illustre bien les soucis défensifs des Bucks, récurrents depuis le début de la saison, en particulier en matière de communication. Battus à Portland cette nuit, ils ont encaissé 37 points dès le premier quart-temps.

Si bien que Doc Rivers a un mot pour qualifier l’entame de rencontre défensive de sa troupe : « Affreuse. » « Ils nous ont battus sur le dribble et je trouve qu’on a eu une mauvaise communication. Trois ou quatre fois sur les écrans, on n’a pas ‘switché’ quand on était censé le faire. On doit être une équipe qui parle mieux, pour sûr, une équipe qui aide mieux », réclame le coach des Bucks, davantage convaincu par la seconde période de son équipe dans ce registre.

Son équipe a limité Portland à 52 points inscrits après la pause, et 119 points au total. Ce qui est beaucoup pour la deuxième plus faible attaque de la ligue (109 points sur 100 possessions).

Giannis veut montrer l’exemple

Le nouvel arrivant parle ainsi d’une défense « sporadique : On n’a pas encore été réguliers défensivement. Cela va prendre un peu de temps. Je nous ai vus avec la capacité de faire des ‘stops’ quand on en avait besoin, c’est ce qu’on a fait ce soir. C’est un super signe pour l’avenir de l’équipe. »

Il fait ici référence à la grosse bataille livrée par ses joueurs pour revenir dans les derniers instants, à l’instar de la double intervention de Giannis Antetokounmpo sous le cercle devant Deandre Ayton. Ou du plongeon de Malik Beasley pour récupérer un ballon au détriment de Anfernee Simons dans la dernière minute. Autant d’efforts qui auraient pu être récompensés si l’arrière des Blazers n’avait pas inscrit ce « floater » final.

De son côté, Giannis Antetokounmpo, qui fait les mêmes constats que son coach, demande simplement à ce que les Bucks jouent plus dur après avoir sans doute affiché de meilleures intentions sur le parquet des Nuggets deux jours plus tôt. « J’essaie d’être le plus vocal possible, parler à mes coéquipiers, écouter mes coéquipiers, le nouveau staff car les règles sont nouvelles, avec un nouveau plan de jeu. Donc j’essaie de garder autant que possible mes yeux et mes oreilles ouverts », affiche le leader de l’équipe.

On rappelle que Milwaukee dispose seulement de la 19e meilleure défense de la ligue avec 116 points encaissés en moyenne sur 100 possessions.