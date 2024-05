Un troisième coloris pour la Nike GT Cut 3

Nike poursuit son offensive sur la Nike GT Cut 3, dernière chaussure sortie de la collection « Nike GT », la Cut en l’occurrence.

Pour cette troisième version, le design et la coupe, plus basse, ont été repensés et la tige est complétée par des câbles Flywire pour un meilleur maintien à l’avant du pied, ainsi que des parois en TPU. La grande nouveauté réside dans sa semelle intermédiaire, composée d’une toute nouvelle mousse pour une chaussure de basket, la Zoom X.

Sur ce troisième coloris baptisé « Ashen Slate », la tige alterne entre gris et blanc, avec des pointillés ressortant à l’intérieur du « Swoosh » sur l’empeigne, et des finitions en violet. La semelle en blanc et violet complète l’ensemble.

La Nike GT Cut 3 Ashen Slate est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.