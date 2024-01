À 39 ans, Marc Gasol annonce officiellement prendre sa retraite

Président/joueur de Gérone, Marc Gasol s’interrogeait l’été dernier sur la suite de sa carrière. À 39 ans, le petit frère de Pau restait pourtant efficace, et après avoir aidé son club à se hisser en première division du championnat d’Espagne, il y tournait encore à 10.5 points, 5.6 rebonds et 2.8 passes en 24 minutes l’an passé.

De quoi le pousser à se donner quelques mois de réflexion avant de raccrocher les baskets…

« Ce qui est sûr, c’est que je ne commencerai pas la saison. Cela me coûte beaucoup plus que ce que j’avais prévu lorsque j’ai pris la décision de jouer pour Gérone. C’est un exercice d’introspection plus compliqué que je ne l’avais prévu » assurait-il ainsi. « Je pense que la chose la plus intelligente à faire pour l’instant est de ne pas commencer la saison, de ne pas commencer au Basquet Girona… et ensuite nous verrons. Un autre joueur va arriver, un intérieur. Avec ce joueur, nous considérons que l’effectif est bouclé ».

Finalement, Marc Gasol ne rejoindra pas ses joueurs en cours de campagne puisqu’il vient d’annoncer, lors d’une conférence de presse à Barcelone, qu’il mettait un terme à sa carrière professionnelle.

« Le moment est venu de rendre tout ce que l’on m’a appris » a-t-il notamment expliqué à la presse.

L’intérieur s’en va avec une armoire à trophées bien remplie, avec un titre de champion d’Espagne (2004), un titre NBA (2019), trois participations au All-Star Game (2012, 2015 et 2017), un trophée de meilleur défenseur de l’année en NBA (2013) et deux places dans les All-NBA Teams, la première en 2015 et la deuxième en 2013.

Avec l’Espagne, il a remporté deux Coupes du monde (2006 et 2019), deux championnats d’Europe (2009, 2011), mais également deux médailles d’argent olympiques (2008 et 2012).

Il devrait donc rapidement voir son maillot #33 être retiré à Memphis, comme les Grizzlies l’avaient annoncé.