Retour sous surveillance pour Tyrese Haliburton

Au milieu du troisième quart-temps face aux Celtics, Tyrese Haliburton est sorti. Pour revenir en dernier acte ? Finalement, non. Ce qui a fait naître l’inquiétude puisque le meneur des Pacers revenait de blessure.

Était-il encore gêné par son élongation des ischio-jambiers ? Non, c’était simplement une mesure de précaution. Après 22 minutes dans la défaite des siens, et avec 13 points (5/16 au shoot) et 10 passes au compteur, le All-Star a été mis au frigo, pour éviter une rechute.

« Je fais seulement le nécessaire pour rester en bonne santé », explique le joueur. « C’est évident que j’ai besoin de jouer un certain nombre de matches et, dans le même temps, j’ai besoin d’être sur le parquet avec mes coéquipiers. C’est ce que je veux faire : je veux jouer. Il y a eu une rechute la première fois et la franchise a mis en place un plan pour que je reste sur les terrains sur le long terme. Je vais essayer de jouer chaque match si possible. »

Son temps de jeu va monter tout doucement

Tyrese Haliburton a déjà manqué 13 rencontres cette saison. On sait que plus de 17 matches ratés et ce sont les espoirs de trophées individuels qui s’envolent, selon le nouveau règlement de la NBA. Jouer 22 minutes contre Boston, c’est donc suffisant pour avoir une partie de plus au compteur et ne pas prendre de risques.

Touché le 8 janvier, face à Boston, il était revenu onze jours plus tard pour jouer 35 minutes contre les Blazers. C’était visiblement trop tôt ou trop de minutes à encaisser puisque le meneur de jeu est resté à l’infirmerie cinq matches de plus ensuite.

Ce retour était donc plus contrôlé que le premier et cela va durer encore quelques temps. « Ce n’est pas la façon la plus simple de revenir », concède d’ailleurs Rick Carlisle. « Ce n’est vraiment pas facile mais il faut saluer cela, il voulait vraiment le faire. J’ai beaucoup de respect pour lui. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 34 33 49.6 40.0 86.2 0.6 3.5 4.2 12.6 1.1 1.1 2.5 0.7 23.6 Total 225 33 48.2 40.6 85.8 0.7 3.0 3.7 8.7 1.4 1.5 2.3 0.6 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.