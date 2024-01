Malgré les absences d’OG Anunoby et Julius Randle, les Knicks continuent d’enchaîner les victoires. Face au Jazz, ils décrochent ainsi un 8e succès consécutif pour se hisser dans le Top 3 de l’Est !

Et c’est la « Villanova Connection » qui a porté New York avec 29 points à 10/23 au tir, plus 9 passes décisives de Jalen Brunson, un triple-double (10 points, 10 passes, 10 rebonds) de Josh Hart et surtout un très grand numéro de Donte DiVincenzo (33 points à 9/15 de loin, 5 rebonds, 4 passes, 4 interceptions).

« D’abord, nous avons une équipe très dense. Et puis c’est le modèle que Thibs nous a donné », explique ainsi Donte DiVincenzo au New York Post. « Les joueurs peuvent hausser leur niveau et jouer leur rôle sans essayer d’en faire trop. Nous avons une identité ici, tout le monde y adhère et il y a une joie au sein de notre équipe en ce moment. Tout le monde s’encourage, mais tout le monde se responsabilise mutuellement. »

Les Knicks viennent ainsi de boucler le mois de janvier avec 14 victoires pour seulement 2 défaites. Il faut remonter à mars 1994 (14-0) pour trouver autant de victoires sur un mois calendaire à New York. À l’époque, les joueurs de « Big Apple » étaient coachés par Pat Riley, et ils s’étaient finalement hissés jusqu’en Finals…

En tout cas, ce groupe colle à son coach, avec une troupe de soldats qui serrent les rangs pour compenser les absences. Une troupe à la rotation serrée, puisque les Knicks ont joué à huit face au Jazz. Comme face à Charlotte.

« On ne remplace pas les gars individuellement, surtout un gars comme Julius », explique le coach. « Il faut défendre, prendre des rebonds et prendre soin du ballon. Ces trois choses vous mettent en position de gagner. »