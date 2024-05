Retour d’immaturité chez les Spurs

Trop confiants, les Spurs ? Difficile de l’être quand on est la pire équipe de la conférence Ouest, mais les joueurs de Gregg Popovich restaient sur trois victoires en cinq matches, dont de suite contre Portland et Minnesota. Et comme ce sont les Wizards qui arrivaient en ville, la passe de trois était plus qu’abordable.

Mais Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont manqué ce rendez-vous, plombés par leur manque de concentration et d’intensité. Bien qu’ils comptaient 14 points d’avance en première période…

« Pour la première fois depuis longtemps, on avait l’air jeune, immature et perdu. On n’a pas joué les uns avec les autres comme on le faisait avant. Donc, c’est décevant », estime Gregg Popovich. « On n’a pas joué dur, ni intelligemment », poursuit le Français. « On a été plutôt immature à certains moments. »

Encore trop de ballons perdus pour « Wemby »

Deux chiffres peuvent illustrer les propos du joueur et de son entraîneur. Déjà, la bataille au rebond perdue 66 à 50, avec 14 rebonds offensifs pour les Wizards. Ensuite, les ballons perdus. Certes, les Texans en ont perdu 15 alors que les joueurs de la capitale ont gâché 19 possessions. Mais ces derniers ont marqué 22 points avec les 15 munitions offertes par les Spurs, qui ont eux inscrit 19 points sur les « turnovers » adverses.

Victor Wembanyama a d’ailleurs été le plus dispendieux de son équipe dans ce domaine, avec quatre balles perdues (rien qu’en première période), derrière les cinq de Devin Vassell. C’est son cinquième match sur les sept derniers avec au moins quatre possessions gâchées.

« Les ballons perdus, c’est quelque chose que j’essaie toujours de diminuer. Je vais clairement me pencher sur les vidéos et en faire moins », annonce le premier choix de la Draft 2023. « On est à un point de la saison où on se connait plus, on devrait être plus sûr de nous et plus décisif. »