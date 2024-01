Doc Rivers réclame de la patience

Dans sa longue carrière sur les bancs de la NBA, Doc Rivers n’a jamais pris les commandes d’une équipe en cours de saison. C’est donc une nouveauté pour lui, en plus d’arriver dans une formation qui ne tourne pas si mal (deuxième de la conférence Est). Dernière difficulté : son premier match l’opposait aux Nuggets, les champions en titre.

Pas facile donc pour une première. « Je ne le souhaite à personne », glisse le coach de Milwaukee. Néanmoins, malgré la défaite, les Bucks ont montré un visage intéressant.

« Cela va demander un peu de temps », annonce déjà l’ancien entraîneur des Clippers et des Celtics. « Ce que j’essaie de faire, tout doucement, c’est d’apporter ma touche et de simplifier certaines choses. S’il y a une chose qu’on ne veut pas faire, et qu’on craint de faire, c’est de les faire trop réfléchir. Donc ça va prendre du temps. »

Un premier match encourageant en défense

Le principal chantier de Doc Rivers, c’est évidemment la défense. Féroces dans ce domaine avec Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers n’affichent plus ce visage cette saison. Pour ce premier test, limiter Denver à 113 points, c’est plutôt encourageant.

« Je l’ai dit aux joueurs : ceux qui disent qu’ils ne peuvent pas défendre sont des menteurs. Ils l’ont prouvé dans cette rencontre. Ils ont tout donné. La défense sur demi-terrain était excellente. On a perdu à cause de notre attaque. On a manqué de tranchant offensivement. »

S’il y a eu un bon travail sur Nikola Jokic, qui a inscrit 25 points avec 25 shoots, en revanche, ils n’ont pas réussi à limiter Jamal Murray (35 unités). « Damian Lillard et Giannis ont joué 40 matches ensemble, combien pour Nikola Jokic et Jamal Murray ? », répond le champion 2008. « Ça tourne bien chez eux, moins chez nous et ça fait la différence. »

Discours positif chez les joueurs

Qu’en pense Giannis Antetokounmpo de cette première avec celui qu’il a qualifié de « légende » ? « Il a été très bon », déclare le Grec. « Tout le monde doit être patient. Notre façon de jouer, de défendre sont nouvelles, donc il faut du temps. On s’ajuste tout doucement. Les coaches doivent être patients avec les joueurs, qui eux doivent l’être avec les coaches. Pour un premier match, c’était bien. »

Notamment défensivement donc, le grand sujet dans le Wisconsin.

« Les consignes, c’est une chose, mais les efforts doivent toujours être faits », prévient le MVP des Finals 2021. « On a des joueurs intelligents et parfois, quand les consignes ne sont pas les bonnes, les efforts ne sont pas là et ce n’est pas bien. On ne peut pas choisir. Pour gagner, il faut le faire constamment. On va perdre des matches mais pour gagner à haut niveau, il faut être à un certain standard. Et dans ce match, on y était. »

Même analyse chez Brook Lopez. « Il y a du calme. On ne s’emballe pas », remarque le pivot en décrivant les premiers jours de Doc Rivers à Milwaukee. « Il a parfaitement géré les choses. Il s’est assuré que chacun prenne ses responsabilités, offensivement et défensivement, qu’il n’y avait pas de problèmes. Il a été bon pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. »