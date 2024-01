Pas de All-Star Game pour Julius Randle ?

On retient son souffle du côté des Knicks depuis samedi soir, lorsque Julius Randle est lourdement tombé face au Heat, se luxant l’épaule droite. Le coach Tom Thibodeau avait fait part de son inquiétude face à la perspective de perdre l’un de ses hommes forts pour une longue période. Or depuis mardi, les différents examens rapportés par ESPN font fait part de leur optimisme. On évoque ainsi une absence qui se compte plutôt en semaines qu’en mois.

La raison de cet optimisme ? L’intérieur ne devrait pas avoir à passer par la case opération. De plus, la coupure prévue à la mi-février le temps du All Star Week-end pourrait lui offrir une période de repos supplémentaire sans que ça ne coûte à l’équipe, dans l’optique d’un retour autour après le 20 février.

Considéré comme l’un des favoris pour être désigné parmi les remplaçants de l’Est, Julius Randle devrait toutefois être obligé de faire une croix sur le match des étoiles.

D’autant que le calendrier des Knicks sera relevé après la pause avec un déplacement à Philadelphie le 22 et la réception de Boston le samedi 24, qui lancera une série de huit matchs sur neuf à domicile.

« Il faut espérer le meilleur. C’est là que nous en sommes pour l’instant », a déclaré Tom Thibodeau ce week-end. « On savait que pour qu’il rentre au vestiaire, c’est qu’il y avait quelque chose. C’est un gars qui arrive à jouer malgré les difficultés, et c’est ce qu’on adore chez lui. C’est un guerrier ».

Plombé par une entorse de la cheville gauche en fin de saison régulière, Julius Randle avait tout de même disputé les playoffs avec les Knicks. L’intérieur avait serré les dents, mais son efficacité en avait pris un coup.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 641 32 47.0 33.3 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.