Le cinq majeur de la semaine | La force de la constance

Alors que les cartons se sont enchaînés à un rythme fou cette semaine, on se demande bien qui la NBA va mettre à l’honneur ce soir pour les trophées de « Joueurs de la semaine »…

De notre côté, plutôt que les cartons offensifs de Luka Doncic et Devin Booker, on met en avant la constance de Jalen Brunson et Shai Gilgeous-Alexander, qui ont tous deux remporté trois rencontres dans la semaine. Même si la défaite face aux Pistons fait un peu tache pour le leader du Thunder.

Sur les ailes, Harrison Barnes particulièrement très en forme pour les Kings, parfaits sur la semaine.

Même chose pour les Clippers de Kawhi Leonard. Enfin, sous le cercle, difficile de faire de la place à Joel Embiid, malgré son carton face aux Spurs. Nikola Jokic était évidemment une option, mais on décale finalement Giannis Antetokounmpo sous le cercle pour former un cinq sans pivot de formation. Mais plutôt solide…

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de cette semaine.





Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez voter en cliquant sur ce lien